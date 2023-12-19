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Суд

Открыли казино: шестерых белгородцев будут судить за незаконный игровой салон

19 декабря 2023, 14:06
Фото: 1MI
Суд

В Белгородской области будут судить обвиняемых в организации азартных игр

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении белгородцев, которых обвиняют в незаконной организации азартных игр. Подпольный игровой салон в Губкине действовал более года, сообщили в региональном СК.

В Белгородской области завершили расследование уголовного дела в отношении шестерых жителей региона. Их обвиняют в организации незаконной игорной деятельности с использованием интернета, совершённой группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст. 171.2 УК РФ).

Как установили правоохранители, в Губкине действовал незаконный игровой салон с мая 2022 по июнь 2023 года. Его организовали двое местных жителей. В подпольном казино незаконно проводились азартные игры. Затем организаторы привлекли к указанной деятельности ещё четверых жителей региона. Они выполняли работу операторов.

Игровой салон «накрыли» сотрудники СК и УФСБ. Игровое оборудование правоохранители изъяли. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.

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#Белгородская область#Губкин#Уголовное дело#Казино#Следствие#Белгород#Наталья Корявых
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