Открыли казино: шестерых белгородцев будут судить за незаконный игровой салон

Как установили правоохранители, в Губкине действовал незаконный игровой салон с мая 2022 по июнь 2023 года. Его организовали двое местных жителей. В подпольном казино незаконно проводились азартные игры. Затем организаторы привлекли к указанной деятельности ещё четверых жителей региона. Они выполняли работу операторов.