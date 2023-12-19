Открыли казино: шестерых белгородцев будут судить за незаконный игровой салон

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
В Белгородской области завершили расследование уголовного дела в отношении шестерых жителей региона. Их обвиняют в организации незаконной игорной деятельности с использованием интернета, совершённой группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст. 171.2 УК РФ).
Как установили правоохранители, в Губкине действовал незаконный игровой салон с мая 2022 по июнь 2023 года. Его организовали двое местных жителей. В подпольном казино незаконно проводились азартные игры. Затем организаторы привлекли к указанной деятельности ещё четверых жителей региона. Они выполняли работу операторов.
Игровой салон «накрыли» сотрудники СК и УФСБ. Игровое оборудование правоохранители изъяли. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.