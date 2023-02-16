Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:17

Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

Силовики под Белгородом закрыли незаконное казино

16 февраля 2023, 07:17
Фото: 1MI

Белгородец пойдёт под суд за организацию азартных игр

В Дубовом белгородские лудоманы развлекались, играя в покер на деньги. Основателя незаконного бизнеса ждёт суд, сообщили в региональном следкоме.
Сюжет
Следком

В Дубовом Белгородского района раскрыли незаконное казино. Проработало заведение чуть больше полугода.

Следователи установили, что 42-летний житель Белгорода арендовал помещение, где проводил азартные игры. Люди играли в покер на деньги, а подозреваемый таким способом зарабатывал.

В августе 2022 года мужчину раскрыли — вину он признал. Его собираются судить по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ — за незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

Следователи завершили расследование. Обвинительное заключение уже утвердили в прокуратуре Белгородского района. Материалы отправили в суд на рассмотрение.

Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.

Доигрался: белгородца приговорили к 400 тысячам рублей штрафа за игру в покер
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородца будут судить за организацию игорного бизнеса в бареВ Белгородской области бывший участковый «крышевал» игорный бизнес
#Происшествия#Ася Дугнист#Покер#Нелегальный покерный клуб#Азартные игры#Следком#Белгород#Дубовое
Подпишитесь
В Белгороде открыли новый комплекс в память о погибших воинах-афганцах
Сегодня, 08:31
Разбитые окна и обломки на земле: последствия громкой ночи в Белгородской области
Сегодня, 06:45
Часть жителей Журавлёвки и Нехотеевки отказываются от новых домов
Вчера, 20:35
Растениеводство Белогорья готово к технологическому прорыву
Сегодня, 06:00
Иоанн объяснил суть соглашения между митрополией и белгородским минобразования
Сегодня, 07:42
Проблемный детский городок в парке Победы в Белгороде по-настоящему закрыли
Сегодня, 06:37