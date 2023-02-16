Силовики под Белгородом закрыли незаконное казино

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
В Дубовом Белгородского района раскрыли незаконное казино. Проработало заведение чуть больше полугода.
Следователи установили, что 42-летний житель Белгорода арендовал помещение, где проводил азартные игры. Люди играли в покер на деньги, а подозреваемый таким способом зарабатывал.
В августе 2022 года мужчину раскрыли — вину он признал. Его собираются судить по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ — за незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.
Следователи завершили расследование. Обвинительное заключение уже утвердили в прокуратуре Белгородского района. Материалы отправили в суд на рассмотрение.
Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.