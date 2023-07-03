ФСБ нашла в Белгородской области незаконный игорный бизнес

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
В Губкине ФСБ пресекла деятельность игрового салона, где незаконно проводили азартные игры с использованием интернета и других средств связи. По данному факту возбудили уголовное дело.
Как считает следствие, в период с января по май 2023 года на территории города действовал игровой салон, в котором незаконно проводила азартные игры группа лиц. Во время обыска в салоне изъяли игровое оборудование и документы.
Выполняются следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершённого преступления.
Расследование уголовного дела продолжается.