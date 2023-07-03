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ФСБ нашла в Белгородской области незаконный игорный бизнес

3 июля 2023, 09:30
Фото: УФСБ по Белгородской области
По факту организации незаконной игорной деятельности возбудили уголовное дело. С января по май 2023 года в Губкине действовал игровой салон, где незаконно проводились азартные игры, сообщили в региональном следкоме.

В Губкине ФСБ пресекла деятельность игрового салона, где незаконно проводили азартные игры с использованием интернета и других средств связи. По данному факту возбудили уголовное дело.

Как считает следствие, в период с января по май 2023 года на территории города действовал игровой салон, в котором незаконно проводила азартные игры группа лиц. Во время обыска в салоне изъяли игровое оборудование и документы.

Выполняются следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершённого преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: УФСБ по Белгородской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Губкин#Уголовное дело#Происшествия#Игорный бизнес#Игорный клуб#Азартные игры#ФСБ
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