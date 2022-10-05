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Белгородца будут судить за организацию игорного бизнеса в баре

5 октября 07:35
Фото: 1MI
«Подпольное казино» житель Белгорода оборудовал в изолированной комнате, где установил стол для игры в покер, сообщили в региональном СК.

34-летнего жителя областного центра будут судить за организацию игорного бизнеса в баре. «Подпольное казино» он оборудовал в изолированной комнате. Оно работало с ноября 2021 года.

Злоумышленник установил стол для игры в покер, приобрёл игральные карты и фишки. Клиенты обменивали деньги на фишки, которые использовали в виде ставок. Некоторые потеряли большие суммы денег. Организатор также взимал с посетителей комиссию.

Вскоре мужчину задержала полиция. Следователи завершили расследование уголовного дела. Материалы направили на рассмотрение в суд.

 

 

 

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#Происшествия#Новости компаний#Криминал#Белгород#Игорный бизнес#Уголовное дело#Суд#Следственный комитет#Наталья Корявых
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