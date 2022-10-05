Белгородца будут судить за организацию игорного бизнеса в баре

34-летнего жителя областного центра будут судить за организацию игорного бизнеса в баре. «Подпольное казино» он оборудовал в изолированной комнате. Оно работало с ноября 2021 года.
Злоумышленник установил стол для игры в покер, приобрёл игральные карты и фишки. Клиенты обменивали деньги на фишки, которые использовали в виде ставок. Некоторые потеряли большие суммы денег. Организатор также взимал с посетителей комиссию.
Вскоре мужчину задержала полиция. Следователи завершили расследование уголовного дела. Материалы направили на рассмотрение в суд.