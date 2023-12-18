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Суд

Суд решил спор между соучредителями компании в Старом Осколе

18 декабря 2023, 10:27
Фото: 1MI
Суд

Белгородца незаконно уволили с должности замдиректора

Трудовые права сотрудника восстановили после обращения в суд. Изначально его уволили из-за разногласий с директором. Последний являлся одним из учредителей компании. Подробности сообщили в региональном УФССП.

В Старом Осколе незаконно уволили замдиректора компании по производству лакокрасочных материалов. Работал староосколец в ООО «Белрегионцентр» и являлся учредителем организации.

Согласно данным службы судебных приставов, житель Старого Оскола имел 49% акций компании. Остальная доля принадлежала директору общества. Последний решил уволить сотрудника из-за возникших разногласий.

Староосколец обратился в суд, посчитав, что его трудовые права нарушили. Он потребовал восстановить его в должности. Суд встал на сторону истца и признал увольнение незаконным.

Соответствующий исполнительный документ поступил в местное отделение ФССП. Приставы передали его директору и предупредили о возможной ответственности за неисполнение судебного решения. Нарушенные права старооскольца в итоге восстановили.

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#Белгородская область#Экономика#Старый Оскол#Увольнение#Новости Старого Оскола#Наталья Корявых#Белрегионцентр
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