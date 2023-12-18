Суд решил спор между соучредителями компании в Старом Осколе

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
В Старом Осколе незаконно уволили замдиректора компании по производству лакокрасочных материалов. Работал староосколец в ООО «Белрегионцентр» и являлся учредителем организации.
Согласно данным службы судебных приставов, житель Старого Оскола имел 49% акций компании. Остальная доля принадлежала директору общества. Последний решил уволить сотрудника из-за возникших разногласий.
Староосколец обратился в суд, посчитав, что его трудовые права нарушили. Он потребовал восстановить его в должности. Суд встал на сторону истца и признал увольнение незаконным.
Соответствующий исполнительный документ поступил в местное отделение ФССП. Приставы передали его директору и предупредили о возможной ответственности за неисполнение судебного решения. Нарушенные права старооскольца в итоге восстановили.