Белгородского врача могут уволить за оскорбление из-за фамилии

«Фамилия у меня армянская, от папы, но родилась я в Старом Осколе, на армянском я вообще не разговариваю… Тут прекрасный доктор делает мне УЗИ, после чего попросила у него салфетку. На что мне ответили: „Вы не в Армении! Вы в России! Знали, куда ехали!“» — рассказала женщина.