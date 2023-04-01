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Published Сегодня, 09:41

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Белгородского врача могут уволить за оскорбление из-за фамилии

1 апреля 2023, 09:41
Фото: 1MI
В одном из пабликов в соцсетях появилась жалоба оскольчанки на неуважительное отношение со стороны врача после УЗИ. Власти округа пообещали принять меры.

Жительнице Старого Оскола стало плохо на работе. Ей вызвали скорую помощь, отвезли в старооскольскую больницу, где сделали укол, рентген и повезли на УЗИ.

«Фамилия у меня армянская, от папы, но родилась я в Старом Осколе, на армянском я вообще не разговариваю… Тут прекрасный доктор делает мне УЗИ, после чего попросила у него салфетку. На что мне ответили: „Вы не в Армении! Вы в России! Знали, куда ехали!“» — рассказала женщина.

В администрации Старого Оскола на сообщение ответили, что считают недопустимым хамство в любом его проявлении, особенно по национальному признаку.

«Врач идентифицирован. 3 апреля данный случай будет разобран с коллективом больницы, к врачу будут применены санкции вплоть до расторжения трудового договора», — прокомментировали власти городского округа.

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