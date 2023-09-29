Довели до листа и ручки: заведующая детского сада №20 Белгорода уволилась

В Белгороде руководитель детского сада ушла с должности после жалоб родителей

Ранее редакция Бел.Ру направила официальный запрос в городскую администрацию, чтобы узнать о более ранних проверках и о существующей на данный момент обстановке в детском саду №20 «Аистёнок» Белгорода. Также стало известно о рабочем статусе заведующей Елены Вдовенко, на которую жаловались родители.