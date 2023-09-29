Довели до листа и ручки: заведующая детского сада №20 Белгорода уволилась

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
После обращения журналистки Бел.Ру в администрацию Белгорода для уточнения информации, поступил следующий ответ: заведующая детского сада написала заявление на увольнение по собственному желанию. Кто придёт на место Елены Вдовенко, на данный момент неизвестно. Управление образования занимается решением вопроса поиска нового руководителя образовательного учреждения.
Так, администрация Белгорода сообщила об 11 жалобах на детский сад №20. Что касается проверок, то по итогам двух осмотров учреждения управлением образования, их итогом стало лишь частичное подтверждение изложенных в обращениях нарушений, а администрации детского сада предоставили подробные рекомендации.
Подробнее о ситуации читайте в нашем материале. Бел.Ру продолжит следить за ходом событий.