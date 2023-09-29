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заведующая скандального детского сада уволилась

Довели до листа и ручки: заведующая детского сада №20 Белгорода уволилась

29 сентября 2023, 08:17
Фото: 1MI
заведующая скандального детского сада уволилась

В Белгороде руководитель детского сада ушла с должности после жалоб родителей

Ранее редакция Бел.Ру направила официальный запрос в городскую администрацию, чтобы узнать о более ранних проверках и о существующей на данный момент обстановке в детском саду №20 «Аистёнок» Белгорода. Также стало известно о рабочем статусе заведующей Елены Вдовенко, на которую жаловались родители.

После обращения журналистки Бел.Ру в администрацию Белгорода для уточнения информации, поступил следующий ответ: заведующая детского сада написала заявление на увольнение по собственному желанию. Кто придёт на место Елены Вдовенко, на данный момент неизвестно. Управление образования занимается решением вопроса поиска нового руководителя образовательного учреждения.

Так, администрация Белгорода сообщила об 11 жалобах на детский сад №20. Что касается проверок, то по итогам двух осмотров учреждения управлением образования, их итогом стало лишь частичное подтверждение изложенных в обращениях нарушений, а администрации детского сада предоставили подробные рекомендации.

Подробнее о ситуации читайте в нашем материале. Бел.Ру продолжит следить за ходом событий.

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#Образование#Администрация#Проверки#Новости Белгорода#Эксклюзив#Детский сад#Жалобы#Белгород#Татьяна Лукащева#Увольнение заведующей
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