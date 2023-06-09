Ректор вуза в Черноземье уволил многодетную жену мобилизованного

Как выяснилось, Оксану Филимонову уволили с должности заведующей кафедрой цифровой экономики. Возникает вопрос о законности этого увольнения. Дело в том, что трудовые договоры с работниками профессорско-преподавательского состава могут заключаться как на неопределённый срок, так и на срок, который определили стороны, но не менее трёх лет. Она же отработала четыре неполных месяца, пишет издание.