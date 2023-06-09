Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:49

Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

Изображение материала

Ректор вуза в Черноземье уволил многодетную жену мобилизованного

9 июня 2023, 11:49
Фото: 1MI
Орловский военнослужащий обратился к губернатору Клычкову прямо из Бахмута по поводу увольнения своей жены. Как оказалось, причиной мог стать конфликт с ректором. Подробности истории выяснял «Орелtimes».

Ректор Орловского аграрного университета Владимир Масалов уволил многодетную мать и по совместительству жену военнослужащего, отправившегося на СВО добровольцем. Военный обратился непосредственно к губернатору Андрею Клычкову прямо из Бахмута.

Как выяснилось, Оксану Филимонову уволили с должности заведующей кафедрой цифровой экономики. Возникает вопрос о законности этого увольнения. Дело в том, что трудовые договоры с работниками профессорско-преподавательского состава могут заключаться как на неопределённый срок, так и на срок, который определили стороны, но не менее трёх лет. Она же отработала четыре неполных месяца, пишет издание.

В вузе никаких комментариев давать не стали. Сама Филимонова поделилась, что раньше работала главным бухгалтером ОГАУ. А причиной всего произошедшего мог стать личный конфликт. Женщина обращалась в Министерство образования РФ и даже к премьер-министру Михаилу Мишустину. Главный бухгалтер любого учреждения знает все денежные потоки. Именно поэтому и Филимонова могла попасть под удар, предполагает издание.

Журналисты надеются, что этой историей заинтересуются и чиновники, и правоохранительные органы.

В белгородских вузах 10% бюджетных мест предоставят детям участников СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Школьники могут поступать одновременно в пять вузов по вступительным экзаменамЗаведующего кафедрой вуза в Курске подозревают в мошенничествеМобилизованных студентов-заочников не отчислят из вуза при окончании академотпуска
#Наталья Корявых#Орёл#Андрей Клычков#Общество#Увольнения#Вуз#Ректор#Увольнение
Подпишитесь
В Белгороде в третий раз за день прогремел взрыв: горожане сообщают о дыме
Сегодня, 12:05
В небе над Белгородом снова что-то произошло
Сегодня, 09:35
Три человека пострадали во время ночного обстрела Шебекино
Сегодня, 06:22
Кому из жителей белгородского приграничья положена единовременная выплата
Сегодня, 08:36
При отражении атаки диверсантов под Белгородом погиб муж главы подмосковной Истры
Сегодня, 07:03
50 хаски из Шебекино эвакуируют в безопасное место
Сегодня, 07:59