Не заслужил оценки «взяточник»: что рассказал сам экс-мэр Старого Оскола в суде?

Такая же история, по его словам, и со школой №15 в Старом Осколе, где «Тисайд» выиграл контракт на капитальный ремонт. По версии обвинения, компании Гринякина помог Сергиенко, и получил за это 850 тысяч. Но как утверждает сам бывший мэр, «Тисайд» участвовал в торгах, где было всего две компании, и снизил цену на 7,5%, поэтому выиграл. И этот договор тоже был расторгнут за некачественное выполнение работ.