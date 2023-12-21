Не заслужил оценки «взяточник»: что рассказал сам экс-мэр Старого Оскола в суде?

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
20 декабря в Белгороде прошло первое заседание по делу Александра Сергиенко, которого обвиняют в семи эпизодах получения взятки. О ходе заседания и состоянии здоровья подсудимого мы уже рассказывали в репортаже. Также отдельно Бел.Ру расписало подробности эпизодов взяток, в которых его обвиняют. Теперь пришло время «дать слово» самому обвиняемому, который рассказал в зале суда о дружбе и совместной предпринимательской деятельности с теми, кто его «подставили».
«Что Гринякина, что Глазкрицкого я знаю очень давно», — с этого начал своё выступление Сергиенко.
По словам Александра Сергиенко, даже на очной ставке Денис Гринякин подтвердил, что между ним и экс-мэром дружеские отношения. А Владимира Глазкрицкого подсудимый знает ещё с 2009 года, с того времени были начаты их «дела совместной предпринимательской деятельности». И во всех компаниях, которые фигурируют в обвинении, одним из учредителей был представитель Сергиенко по фамилии Петров.
«С Глазкрицким действительно у нас очень тесные дружеские отношения, основанные не на какой-то корысти или других финансовых отношениях, а на безвозмездном и чистосердечном. Были мы и в Европе, и во многих городах России, [ходили в] бани, [общались] в узком кругу, всё это было», — рассказывает экс-мэр.
В одном из эпизодов речь шла о том, что Глазкрицкий передал из собственности компании «Стройагропром» в собственность Сергиенко автомобиль Mersedes Benz. А экс-мэр, в свою очередь, рассказал, что эта фирма — его, а Глазкрицкого там попросили быть всего лишь гендиректором, при этом последний «везде утверждает, что это его компания и за счёт собственных средств он всё это делал».
«Обвинение зачитывали, что в 2017 году Глазкрицкий пришёл ко мне в кабинет [мэра]. Да меня там не было! Я занимался до назначения своей работой в кабинете первого заместителя! И вся эта фальсификация постоянно присутствует в материалах дела. Точно так, как и по ТЦ „Дубрава“ — был договор займа в июле 2019 года на 8,5 млн рублей, подписанный между его женой Глазкрицкой, на которую оформлен ТЦ, и моим сыном. Где ж он есть? Это же предпринимательские отношения».
Напомним, по версии обвинения, за покровительство в приобретении недостроенного ТЦ Сергиенко попросил у Глазкрицкого долю размером в треть собственности, оформленную на «фиктивное подконтрольное ему лицо».
Другой «товарищ» — Денис Гринякин, по словам Сергиенко, минимум восемь раз обращался к бывшему мэру с просьбой занять денег. Последний заем был на 40 тысяч долларов, и его «бывший друг» так и не вернул.
Что касается мотива Гринякина к участию в обвинении, то Сергиенко ссылается на обиду, возникшую в ходе последнего эпизода взятки. По нему под покровительством бывшего глава старооскольской администрации компания «Тисайд» занялась реконструкцией очистных сооружений в округе. За это Сергиенко получил автомобиль.
«Через несколько месяцев после заключения контракта на 650 млн рублей его расторгли в одностороннем порядке со штрафными санкциями. После этого Гринякин стал банкротом и, конечно, у него будет на меня обида», — рассказал свою версию обвиняемый.
И по поводу школы на 1100 мест экс-мэр тоже высказался: разрешение на строительство и ввод выдавалось областному госучреждению, которое является заказчиком, а уже потом оно с «Тисайдом» заключило контракт. Самому «Тисайду» никаких разрешений не выдавали.
«Понятно, что это [дело] быстро мастерили. Поэтому я молчал и не давал предварительные показания, это опасно было делать. Тот факт, что мне вменяют 8 млн рублей за то, что я якобы дал разрешение на строительство и ввод, а на самом деле не давал… Я сразу сказал, что я не согласен с этим обвинением, ни с одним его пунктом».
Такая же история, по его словам, и со школой №15 в Старом Осколе, где «Тисайд» выиграл контракт на капитальный ремонт. По версии обвинения, компании Гринякина помог Сергиенко, и получил за это 850 тысяч. Но как утверждает сам бывший мэр, «Тисайд» участвовал в торгах, где было всего две компании, и снизил цену на 7,5%, поэтому выиграл. И этот договор тоже был расторгнут за некачественное выполнение работ.
«Я не отрицаю, что я занимался предпринимательской деятельностью, я так и указал. В материалах, в мессенджерах, в переписках это всё есть. Работая с 2008 года в органах местного самоуправления, я по-моему не заслужил такой оценки как „взяточник“, я никогда взяток не брал, об этом говорят и мои поступки, и мои действия, и люди об этом тоже говорят», — заключил Александр Сергиенко.