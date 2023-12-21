Сколько белгородцев — бывших бойцов ЧВК «Вагнер» повторно попали под суд?

В 2020 году этого же бойца осудили на два года за кражу, но на свободу он вышел досрочно. Что касается поджога, выпивший белгородец возмутился переходу прав на дом от его бабушки другой родственнице. Он купил бензин и попытался сжечь строение, но огонь оперативно потушили пожарные. Вину фигурант признал и настаивал на особом порядке рассмотрения дела.