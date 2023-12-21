Сколько белгородцев — бывших бойцов ЧВК «Вагнер» повторно попали под суд?

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Названо число белгородцев, которые ранее были в ЧВК «Вагнер» и получили приговоры за совершённые преступления. Таких случаев — всего несколько в регионах Центрального Черноземья.
Повторно вынесли приговор всего одному жителю Белгородской области. В октябре 2023 года Яковлевский районный суд признал виновным бывшего бойца частной военной компании в покушении на уничтожение имущества путём поджога (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Белгородцу придётся провести в колонии год. Однако у мужчины осталась незакрытая судимость за причинение лёгкого вреда здоровью с использованием оружия. Его приговорили к девяти месяцам условно в декабре прошлого года.
В 2020 году этого же бойца осудили на два года за кражу, но на свободу он вышел досрочно. Что касается поджога, выпивший белгородец возмутился переходу прав на дом от его бабушки другой родственнице. Он купил бензин и попытался сжечь строение, но огонь оперативно потушили пожарные. Вину фигурант признал и настаивал на особом порядке рассмотрения дела.
При вынесении приговора суд учёл раскаяние подсудимого, наличие у него пятерых детей, извинения в сторону потерпевшей, награждение медалями. Однако белгородец всё равно находится под стражей, поскольку его подозревают ещё в одном преступлении. О каком именно идёт речь, не уточнялось.
Однако, как пишет издание, в поле зрения правоохранителей попадали и несудимые «вагнеровцы». В конце октября 2023 года Старооскольский районный суд приговорил к полугоду ограничения свободы бывшего бойца за покупку наркотиков. Среди боевых заслуг фигуранта — медаль «За отвагу», боевые награды ЧВК, благодарность главы ЛНР Леонида Пасечника.
За похожее преступление осудили ещё одного бывшего бойца в Ракитянском районе. Он сорвал дикорастущую коноплю. Мужчину ограничили в свободе. При вынесении приговора суд учёл награду за взятие Соледара и медаль «За отвагу», а также два ранения.
Ещё одно уголовное дело было в Волоконовском районе. Бывший «вагнеровец» обвинялся в причинении вреда здоровью средней тяжести. Фигурант ударил потерпевшего алюминиевой трубой. Однако дело прекратили в связи с примирением сторон. Тем не менее суд учитывал и полученные бойцом награды, а также благодарность от властей ЛНР.
Похожая тенденция наблюдается и в других регионах Черноземья. Пока известно об одном случае в Липецкой области и ещё двух — в Тамбовской области. В последней бывшему военнослужащему не помогли ни медаль, ни явка с повинной. Подозревали фигуранта в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).