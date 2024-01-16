Белгородец отработает 380 часов за пьяное вождение и оскорбление полицейского

В отношении ранее судимого нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ за управление авто в состоянии опьянения и ст. 319 УК РФ за публичное оскорбление представителя власти. Прокурор поддержал обвинение по уголовному делу.