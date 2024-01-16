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Суд

Белгородец отработает 380 часов за пьяное вождение и оскорбление полицейского

16 января 2024, 09:59
Фото: 1MI
Суд

Пьяное вождение и оскорбление сотрудника ДПС привели белгородца в суд

Пьяного мужчину остановили полицейские. Находясь в служебном авто ДПС, белгородец стал оскорблять полицейского, сообщает прокуратура Белгородской области.

53-летнего жителя Борисовского района остановили сотрудники ДПС. Мужчина находился за рулём авто в нетрезвом состоянии. Сидя в служебном автомобиле ДПС, возмущённый законными действиями полицейского белгородец начал оскорблять сотрудника ДПС.

В отношении ранее судимого нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ за управление авто в состоянии опьянения и ст. 319 УК РФ за публичное оскорбление представителя власти. Прокурор поддержал обвинение по уголовному делу.

Суд назначил мужчине наказание в виде 380 часов обязательных работ, также его ограничили в управлении авто на три года.

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#Белгородская область#Прокуратура#Уголовное дело#Борисовский район#ДПС#Пьяное вождение#Суды#Белгород#Алина Харина#Оскорбления
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