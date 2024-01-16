Белгородец отработает 380 часов за пьяное вождение и оскорбление полицейского

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
53-летнего жителя Борисовского района остановили сотрудники ДПС. Мужчина находился за рулём авто в нетрезвом состоянии. Сидя в служебном автомобиле ДПС, возмущённый законными действиями полицейского белгородец начал оскорблять сотрудника ДПС.
В отношении ранее судимого нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ за управление авто в состоянии опьянения и ст. 319 УК РФ за публичное оскорбление представителя власти. Прокурор поддержал обвинение по уголовному делу.
Суд назначил мужчине наказание в виде 380 часов обязательных работ, также его ограничили в управлении авто на три года.