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Published Сегодня, 11:59

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Нож

Удушение и угрозы ножом: белгородец напал на таксиста ради 2 тысяч рублей

9 января 2024, 11:59
Фото: 1MI
Нож

Белгородец напал на таксиста с ножом ради денег

Происшествие случилось в Белгороде. Таксист привёз пассажира к пункту назначения, когда его начали душить с заднего сиденья. После этого пассажир, угрожая ножом, требовал отдать ему деньги. Забрав 2 тыс. рублей, подозреваемый скрылся, сообщили в региональном УМВД.

В ночь с 4 на 5 января водитель такси сообщил в отделение полиции, что на него напал пассажир. По словам потерпевшего, во время поездки водитель остановился на одной из улиц Белгорода по просьбе 25-летнего пассажира. В этот момент подозреваемый, находившейся на заднем сиденье, схватил водителя за шею. Таксист на несколько секунд потерял сознание.

Пассажир вышел из машины, достал из кармана нож и начал требовать у водителя деньги. Испугавшись за свою жизнь, белгородец отдал напавшему на него человеку 2 тыс. рублей. После этого подозреваемый скрылся.

В отношении пассажира возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершённый с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Ему грозит до десяти лет лишения свободы. В настоящий момент мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники правоохранительных органов также выяснили, что ранее белгородца уже судили за аналогичное преступление.

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#Белгородская область#Происшествия#Такси#Новости Белгорода#Разбойное нападение#Белгород#Александра Склярова
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