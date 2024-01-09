Удушение и угрозы ножом: белгородец напал на таксиста ради 2 тысяч рублей

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
В ночь с 4 на 5 января водитель такси сообщил в отделение полиции, что на него напал пассажир. По словам потерпевшего, во время поездки водитель остановился на одной из улиц Белгорода по просьбе 25-летнего пассажира. В этот момент подозреваемый, находившейся на заднем сиденье, схватил водителя за шею. Таксист на несколько секунд потерял сознание.
Пассажир вышел из машины, достал из кармана нож и начал требовать у водителя деньги. Испугавшись за свою жизнь, белгородец отдал напавшему на него человеку 2 тыс. рублей. После этого подозреваемый скрылся.
В отношении пассажира возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершённый с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Ему грозит до десяти лет лишения свободы. В настоящий момент мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудники правоохранительных органов также выяснили, что ранее белгородца уже судили за аналогичное преступление.