Удушение и угрозы ножом: белгородец напал на таксиста ради 2 тысяч рублей

В ночь с 4 на 5 января водитель такси сообщил в отделение полиции, что на него напал пассажир. По словам потерпевшего, во время поездки водитель остановился на одной из улиц Белгорода по просьбе 25-летнего пассажира. В этот момент подозреваемый, находившейся на заднем сиденье, схватил водителя за шею. Таксист на несколько секунд потерял сознание.