Мужчины вшестером напали на белгородца ради 8 тысяч рублей

По данным следствия, 23 сентября прошлого года шестеро жителей Губкина в возрасте от 21 до 31 года находились ночью в одном из городских кафе. Молодые люди увидели, что у одного из посетителей при себе есть деньги. Злоумышленники решили их забрать.