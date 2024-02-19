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Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

следком

Мужчины вшестером напали на белгородца ради 8 тысяч рублей

19 февраля 2024, 11:43
Фото: 1MI
следком

Шестерых белгородцев обвиняют в разбойном нападении

Инцидент произошёл в кафе в Губкине. Молодые люди избили местного жителя и отобрали у него 8 тысяч рублей. Подробности рассказывает региональный следком.

По данным следствия, 23 сентября прошлого года шестеро жителей Губкина в возрасте от 21 до 31 года находились ночью в одном из городских кафе. Молодые люди увидели, что у одного из посетителей при себе есть деньги. Злоумышленники решили их забрать.

22-летний юноша из компании предложил потерпевшему выйти из кафе для разговора. На улице их уже ждали остальные пятеро фигурантов. От 33-летнего посетителя кафе мужчины потребовали отдать деньги. Услышав отказ, они начали избивать потерпевшего. Он получил множественные травмы, которые повлекли за собой тяжкий вред здоровью.

Фигуранты ушли после того, как забрали деньги. Позже силовикам удалось их задержать. Возбуждено уголовное дело за разбойное нападение (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Участников компании заключили под стражу.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники региональной ФСБ. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства совершения преступления, а также выясняют, причастна ли группа к другим возможным эпизодам преступной деятельности.

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#Белгородская область#Происшествия#Губкин#Уголовное дело#Разбой#Нападение#Белгород#Алина Харина
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