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В Белгородской области неизвестные украли у бизнесмена 3 млн рублей

Трое неизвестных напали на бизнесмена под Белгородом: украдено 3 млн, была стрельба

29 января 2024, 12:48
Фото: 1MI

В Белгородской области неизвестные украли у бизнесмена 3 млн рублей

Источник «Известий» сообщил о случившемся под Белгородом ограблении. Утверждается, что на бизнесмена напали трое неизвестных, выстрелили в него из травматического пистолета и украли 3 млн рублей. Полиция разыскивает грабителей.

В Белгородской области трое неизвестных напали на 31-летнего бизнесмена и украли у него 3 млн рублей. В ходе ограбления один из злоумышленников выстрелил в пострадавшего из травматического пистолета.

В отношении неизвестных, которые действовали группой лиц по предварительному сговору, уже возбудили уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленников, утверждает издание.

Напомним, что в начале января стало известно о банде подростков, которая на улицах и в торговых центрах Белгорода избивала прохожих. Шестерых парней уже заключили под стражу на два месяца. Все подробности скандальной истории — в публикациях Бел.Ру.

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#Белгородская область#Грабёж#Происшествия#Стрельба#Бизнесмен#Новости Белгорода#Белгород#Бандит#Александра Склярова
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