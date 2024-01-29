Трое неизвестных напали на бизнесмена под Белгородом: украдено 3 млн, была стрельба

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
В Белгородской области трое неизвестных напали на 31-летнего бизнесмена и украли у него 3 млн рублей. В ходе ограбления один из злоумышленников выстрелил в пострадавшего из травматического пистолета.
В отношении неизвестных, которые действовали группой лиц по предварительному сговору, уже возбудили уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленников, утверждает издание.
Напомним, что в начале января стало известно о банде подростков, которая на улицах и в торговых центрах Белгорода избивала прохожих. Шестерых парней уже заключили под стражу на два месяца. Все подробности скандальной истории — в публикациях Бел.Ру.