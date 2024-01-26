История банды из Белгорода дошла до Калуги, а в Старом Осколе выбрали мэра

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
УМВД по Калужской области проводит проверку тех, кто выдал российское гражданство семье главаря банды, которая избивала людей в Белгороде. Действиям калужских правоохранителей дадут необходимую оценку.
Такое заявление прозвучало от пресс-службы калужского МВД после публикаций насчёт возбуждения уголовного дела против местных полицейских. Telegram-канал Mash сообщил, что на полицейских, которые выдали гражданство семье главаря банды, завели дело.
Семья главаря нашумевшей группировки проживает в Белгородской области, но при подаче документов на гражданство якобы указывалось, что зарегистрирована она в Калужской области. Документы подавались ещё в 2022 году, утверждает источник.
Сообщалось, что правоохранители якобы не проверили адрес проживания семьи, но гражданство при этом выдали. Канал писал, что в отделе, который выдавал гражданство, проводится проверка. Виновным же грозит наказание за халатность.
Добавим, что проведение проверки в управлении МВД действительно подтвердили. Однако официальной информации о возбуждении уголовного дела от ведомства не поступало.
В Старом Осколе решили, кто будет главой местной администрации. На эту должность вновь выбрали Андрея Чеснокова — действующего главу Старооскольского горокруга. Контракт с ним заключили до сентября 2027 года. За кандидатуру Чеснокова проголосовал 21 член местного Совета депутатов.
Однако свои кандидатуры выдвигали и другие. В конкурсе на замещение должности участвовала Галина Данилова. Она с 2019 года работает в администрации города в департаменте строительства и архитектуры. Против неё проголосовал 21 депутат, двое воздержались.
Ещё среди выдвиженцев — Денис Кабанов. Он входит в кадровый резерв управленческих кадров губернатора. Против него выступили 22 депутата. Воздержался ещё один народный избранник.
Также в конкурсе участвовал Сергей Найдин — специалист по охране труда на молочном комбинате из Губкина. Участвовать в конкурсе он не смог — его не допустили из-за несоблюдения необходимых требований.
Напомним, ранее Олег Медведев вновь стал главой администрации Яковлевского горокруга. На второй срок избрал главой Ракитянского района Анатолия Климова.
В Белгороде собираются установить мемориал в память о жителях, погибших при обстреле города 30 декабря. Его хотят разместить на месте стихийного мемориала у арт-объекта в виде сердца на Белгородском Арбате. Туда белгородцы несли цветы и игрушки.
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, скульптура стала символом случившейся трагедии. На самом «сердце» ещё остались следы от осколков прилетевшей ракеты.
Как отметил глава региона, сердце должно остаться не как арт-объект, а в виде памяти. Соответствующий запрос от белгородцев уже был.
Ранее белгородцы неоднократно обращались к губернатору с просьбой увековечить память погибших. Ещё одна горожанка предлагала не реставрировать «раненое сердце города».