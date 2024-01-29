Приезжие рэкетиры брали «дань» с белгородских таксистов: банду задержала ФСБ

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Сотрудники белгородских ФСБ и УМВД пресекли деятельность этнической преступной группы, которая занималась вымогательством у таксистов и «крышеванием» пассажироперевозок в Валуйском горокруге. Банда действовала неподалёку от воинской части в селе Солоти. Об этом сообщили сразу несколько Telegram-каналов, в том числе от военкоров.
Утверждается, что указанная группировка сформировалась ещё в августе 2023 года. Приезжие из другого региона РФ пытались установить контроль над частными перевозками пассажиров.
Ежедневно группа якобы прибывала на места стоянки такси и вымогала деньги у водителей, чтобы последние могли заняться своей работой. Сообщается, что в случае отказа злоумышленники угрожали, применяли физическую силу или отбирали ключи от машин. Вымогали у таксистов, как правило, 10-25% от стоимости поездки.
17 января полиция возбудила уголовное дело по факту вымогательства (п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ). 23 января ФСБ при поддержке ОМОНа задержала троих подозреваемых. Двоих уже арестовали на два месяца. Также указано, что у фигурантов дома обнаружили запрещённые вещества.
Несмотря на то, что в Сети появились кадры задержания, официального подтверждения о проведённой операции от силовиков не было.
Вместе с тем из приграничья поступали и другие истории, связанные с такси. Так, ранее белгородец жаловался, что иногородние таксисты «оккупировали» воинскую часть и вынуждали военнослужащих «втридорога» добираться до нужных им мест.