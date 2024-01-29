Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Силовики задержали банду, занимавшуюся вымогательством у белгородских таксистов

Приезжие рэкетиры брали «дань» с белгородских таксистов: банду задержала ФСБ

29 января 2024, 10:09
Фото: 1MI

Силовики задержали банду, занимавшуюся вымогательством у белгородских таксистов

В Сети сообщают, что правоохранители пресекли деятельность преступной группы, которая занималась вымогательством у таксистов в Валуйском горокруге. Возбуждены уголовные дела. Несмотря на то, что есть кадры задержания, официального подтверждения о проведённой операции от силовиков не было.
Сюжет
ФСБ

Сотрудники белгородских ФСБ и УМВД пресекли деятельность этнической преступной группы, которая занималась вымогательством у таксистов и «крышеванием» пассажироперевозок в Валуйском горокруге. Банда действовала неподалёку от воинской части в селе Солоти. Об этом сообщили сразу несколько Telegram-каналов, в том числе от военкоров.

Утверждается, что указанная группировка сформировалась ещё в августе 2023 года. Приезжие из другого региона РФ пытались установить контроль над частными перевозками пассажиров.

Ежедневно группа якобы прибывала на места стоянки такси и вымогала деньги у водителей, чтобы последние могли заняться своей работой. Сообщается, что в случае отказа злоумышленники угрожали, применяли физическую силу или отбирали ключи от машин. Вымогали у таксистов, как правило, 10-25% от стоимости поездки.

17 января полиция возбудила уголовное дело по факту вымогательства (п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ). 23 января ФСБ при поддержке ОМОНа задержала троих подозреваемых. Двоих уже арестовали на два месяца. Также указано, что у фигурантов дома обнаружили запрещённые вещества.

Несмотря на то, что в Сети появились кадры задержания, официального подтверждения о проведённой операции от силовиков не было.

Вместе с тем из приграничья поступали и другие истории, связанные с такси. Так, ранее белгородец жаловался, что иногородние таксисты «оккупировали» воинскую часть и вынуждали военнослужащих «втридорога» добираться до нужных им мест.

Притормози, притормози: белгородскую военную часть «захватили» иногородние таксисты
Узнать подробнее
Читайте также:
Удушение и угрозы ножом: белгородец напал на таксиста ради 2 тысяч рублейПьяный иностранец без водительских прав угнал у белгородского таксиста машинуТаксист vs байкеры: дорожные разборки в Белгороде попали на камеру видеонаблюдения
#Видео#Белгородская область#Происшествия#Такси#Задержание#ФСБ#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Воинская часть#Валуйский горокруг
Подпишитесь
Новая атака на Белгородскую область: ранена женщина, повреждены два дома
Сегодня, 08:24
Суд над Сергиенко: кто такая Петрова и за что она отдала его сыну миллионную сумму?
Сегодня, 05:23
«Квадрат» жилья для молодых семей в Белгороде подорожал
Сегодня, 10:56
Голосовали за очку, получили дистант: власти озвучили статистику опроса родителей
Сегодня, 08:14
Почему ночью решили не включать сирены при ракетной опасности в Белгороде?
Сегодня, 10:33
«„Помоями“ кормят»: Гладков ответил на претензии белгородки о еде в больнице
Сегодня, 07:37