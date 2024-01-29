Приезжие рэкетиры брали «дань» с белгородских таксистов: банду задержала ФСБ

Силовики задержали банду, занимавшуюся вымогательством у белгородских таксистов

В Сети сообщают, что правоохранители пресекли деятельность преступной группы, которая занималась вымогательством у таксистов в Валуйском горокруге. Возбуждены уголовные дела. Несмотря на то, что есть кадры задержания, официального подтверждения о проведённой операции от силовиков не было.