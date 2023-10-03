Притормози, притормози: белгородскую военную часть «захватили» иногородние таксисты

Александр, обратившийся в редакцию Бел.Ру, рассказал, что военнослужащим, которым необходимо выехать из части в Солоти Валуйского округа для оформления необходимой документации, по делам или в отпуск, приходится делать это «втридорога». К примеру, делится белгородец, путь до Россоши может обойтись в 10 тысяч рублей. Это основная точка коммуникационных путей в Воронеже для округа. Мужчина добавил, что цены берутся «с потолка». Так, поездка по городу стоит в диапазоне 700-1000 рублей как минимум. Чтобы поехать во время отпуска домой, до Москвы или Санкт-Петербурга, военным приходится платить уже 50 и 70 тысяч рублей соответственно. Об этом рассказали они сами в разговоре с Александром. По таким тарифам работают таксисты, занявшие транспортную сферу.