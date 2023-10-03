Притормози, притормози: белгородскую военную часть «захватили» иногородние таксисты

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
В последнее время белгородцы часто жалуются на цены на такси. Но они жаловались бы меньше, если бы знали, сколько платят за такси военные в белгородском приграничье.
Александр, обратившийся в редакцию Бел.Ру, рассказал, что военнослужащим, которым необходимо выехать из части в Солоти Валуйского округа для оформления необходимой документации, по делам или в отпуск, приходится делать это «втридорога». К примеру, делится белгородец, путь до Россоши может обойтись в 10 тысяч рублей. Это основная точка коммуникационных путей в Воронеже для округа. Мужчина добавил, что цены берутся «с потолка». Так, поездка по городу стоит в диапазоне 700-1000 рублей как минимум. Чтобы поехать во время отпуска домой, до Москвы или Санкт-Петербурга, военным приходится платить уже 50 и 70 тысяч рублей соответственно. Об этом рассказали они сами в разговоре с Александром. По таким тарифам работают таксисты, занявшие транспортную сферу.
Местным же таксистам сложно попасть к воинской части из-за того, что доступ к ней ограничили иногородние водители. Как объяснил Александр, они стоят там постоянно и не пускают никого «на свою территорию», когда на контрольно-пропускном пункте начинается пропуск автомобилей к части. Подобное водители объясняют тем, что якобы у них имеется определённый «список и своя очередь». Мужчина сообщает, что эти люди ведут себя агрессивно — ругаются с другими автомобилистами и активно используют нецензурную брань. До прямых угроз жизни или здоровью ситуация не доходила, но Александр считает, что это вопрос времени и случая.
Цены для военных просто космические. И при этом они ведут себя по отношению к местному, дешёвому и доступному такси просто угрожающе.
Александр, обратившийся читатель
Также сообщается, что иногородние «таксисты-оккупанты» не дают военнослужащим банальное право выбора. Мужчинам и юношам вынужденно приходится обращаться к их услугам за неимением доступной альтернативы. Либо, как рассказывает Александр, проблемные таксисты могут позволить себе якобы «практически под руки хватать парней и вести к машине». Александр и Ольга, волонтёр, поделились, что многие местные водители такси часто помогают военным, поддерживают их, связывают с волонтёрами, в отличие от агрессивных водителей, которые стали общей проблемой. Ольга сообщила, что подобное происходит не только с состоящими на военной службе. Жители или гости села тоже страдают от нападок, когда не хватает машин или заняты линии вызова другого такси.
У них цены берутся с потолка. Доехать до ЖД вокзала — тысяча рублей. И ответ у этих водителей всегда один: не нравится — не едь.
Ольга, волонтёр
Александр поделился, что какого-либо «правового поля» для решения проблемы водители такси и жители найти не могут. В связи с законом, который недавно вступил в силу и относящийся к данной сфере, для работы в качестве таксиста обязательно нужно получить разрешение на перевозку пассажиров и багажа. Белгородцы самостоятельно обратиться в какие-либо органы для выяснения наличия у проблемных таксистов подобных разрешений возможности не имеют.
Также мужчина рассказал, что в Валуйском городском округе подобную ситуацию можно наблюдать в Уразово, Ровеньках и на других территориях населённых пунктов Белгородской области, которые находятся рядом с военными учреждениями.
Деятельность такси в Белгородской области регулирует министерство транспорта. Проверить, имеет ли таксист разрешение на перевозки, можно здесь. Если вы заметили нелегального таксиста, стоит обратиться в полицию — такая деятельность в России запрещена.
Напомним, стало известно об осеннем призыве, который начался по всей России с наступлением октября. Длиться он будет до 31 декабря. За это время на прохождение срочной службы планируется направить 130 тыс. человек. Ранее глава комитета Госдумы России по обороне Андрей Картополов сообщил, что осенний призыв на военную службу в 2023 году пройдёт без изменений. Однако штраф за неявку в военкомат без уважительной причины будет повышен — белгородцам придётся заплатить от 10 до 30 тыс. рублей. В Белгородской области тоже подписали документ о призыве: состав областной призывной комиссии возглавит губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.