Пьяный иностранец без водительских прав угнал у белгородского таксиста машину

35-летний мужчина отдыхал в одном из кафе. Вместе с ним проводила время его новая знакомая. После кафе пара вызвала такси. По дороге женщине стало плохо, машина остановилась. Уже на улице водитель и пассажир поссорились. В итоге иностранец сел за руль такси и уехал вместе с подругой. Это стало возможным, потому что водитель оставил ключи в замке зажигания.