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Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Задержание пьяного иностранца, угнавшего такси

Пьяный иностранец без водительских прав угнал у белгородского таксиста машину

8 декабря 2023, 12:37
Фото: кадр из видео УМВД России по Белгородской области
Задержание пьяного иностранца, угнавшего такси

Иностранец угнал машину у белгородского таксиста

Происшествие случилось в Алексеевском горокруге. Гражданин одной из стран ближнего зарубежья с новой подругой ехал в такси, его спутнице стало плохо. Произошла ссора между водителем и пассажиром. Закончилось всё тем, что пьяный иностранец угнал авто, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Гражданина одной из стран ближнего зарубежья подозревают в угоне такси в городе Алексеевке. Происшествие случилось 5 декабря.

35-летний мужчина отдыхал в одном из кафе. Вместе с ним проводила время его новая знакомая. После кафе пара вызвала такси. По дороге женщине стало плохо, машина остановилась. Уже на улице водитель и пассажир поссорились. В итоге иностранец сел за руль такси и уехал вместе с подругой. Это стало возможным, потому что водитель оставил ключи в замке зажигания.

Таксист обратился в полицию. Спустя полчаса разыскиваемую «Ладу Приору» нашли на одной из улиц города. Подозреваемого задержали. Оказалось, что он сел за руль чужого авто, будучи нетрезвым. Водительских прав у иностранца не было.

Сейчас мужчина отбывает административный арест в 10 суток. Такое наказание ему назначили за вождение в пьяном виде и при отсутствии водительских прав.

Помимо этого, против иностранца возбудили уголовное дело за угон (ч. 1 ст. 166 УК РФ). По этой статье ему грозит куда более серьёзное наказание — до пяти лет тюрьмы.

Задержание пьяного иностранца, угнавшего такси
Видео: кадр из видео УМВД России по Белгородской области
Мужчина в окровавленной футболке на ходу запрыгнул в такси и пробил стекло
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