Пьяный иностранец без водительских прав угнал у белгородского таксиста машину

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Гражданина одной из стран ближнего зарубежья подозревают в угоне такси в городе Алексеевке. Происшествие случилось 5 декабря.
35-летний мужчина отдыхал в одном из кафе. Вместе с ним проводила время его новая знакомая. После кафе пара вызвала такси. По дороге женщине стало плохо, машина остановилась. Уже на улице водитель и пассажир поссорились. В итоге иностранец сел за руль такси и уехал вместе с подругой. Это стало возможным, потому что водитель оставил ключи в замке зажигания.
Таксист обратился в полицию. Спустя полчаса разыскиваемую «Ладу Приору» нашли на одной из улиц города. Подозреваемого задержали. Оказалось, что он сел за руль чужого авто, будучи нетрезвым. Водительских прав у иностранца не было.
Сейчас мужчина отбывает административный арест в 10 суток. Такое наказание ему назначили за вождение в пьяном виде и при отсутствии водительских прав.
Помимо этого, против иностранца возбудили уголовное дело за угон (ч. 1 ст. 166 УК РФ). По этой статье ему грозит куда более серьёзное наказание — до пяти лет тюрьмы.