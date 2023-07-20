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Таксист vs байкеры: дорожные разборки в Белгороде попали на камеру видеонаблюдения

20 июля 2023, 13:48
Фото: t.me/belgorodcamera

Дорожные разборки в Белгороде попали на камеры

Инцидент произошёл на улице Мичурина. Таксист в одиночку разбирался с компанией байкеров. Видео публикует проект Belgorod.Camera.

19 июля на улице Мичурина таксист в одиночку разбирался с группой байкеров. Их конфликт попал на камеру.

Ранее в Сети появились кадры, где таксист с трубой «разбирается» с мотоциклистами. Судя по всему, инициаторами конфликта стали именно они, но почему разборки на дороге начались, не сообщалось.

Один из очевидцев рассказал, что таксиста якобы заблокировали несколько мотоциклистов, они заговорили с водителем через окно. Один из байкеров разбил окно машины, а таксист вышел из неё и стал гоняться за одним из них, написали в Telegram-канале «Блэтгород».

Закончилось всё тем, что таксист оказался на земле. Вскоре на место происшествия приехала и полиция. Правоохранители беседовали с водителем. Мотоциклисты стояли неподалёку.

Официальных комментариев от правоохранительных органов по случившемуся не было.

Ночные дорожные разборки в Белгороде
Видео: t.me/belgorodcamera
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