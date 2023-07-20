Таксист vs байкеры: дорожные разборки в Белгороде попали на камеру видеонаблюдения

Один из очевидцев рассказал, что таксиста якобы заблокировали несколько мотоциклистов, они заговорили с водителем через окно. Один из байкеров разбил окно машины, а таксист вышел из неё и стал гоняться за одним из них, написали в Telegram-канале «Блэтгород».