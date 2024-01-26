История о главаре белгородской банды стала поводом для проверки в калужском МВД

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
УМВД по Калужской области подтвердило, что проводит проверку в отношении полицейских, выдавших гражданство семье главаря скандальной банды из Белгорода. Соответствующую информацию сообщили в самом ведомстве.
Руководством УМВД России по Калужской области назначено проведение проверки, направленной на выяснение и оценку полноты реализованных мер правоохранителями, послуживших основанием для принятия отдельных граждан в гражданство РФ.
УМВД по Калужской области
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что против полицейских, которые выдали гражданство упомянутой семье, возбудили уголовное дело. Подтверждения именно этому факту нет, однако проверка действительно проводится.
Как сообщалось, семья живёт в Белгородской области, но при подаче документов указала Калужскую как место жительства. В источнике утверждали, что правоохранители не проверили подлинность данных в документах.