Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Полиция

История о главаре белгородской банды стала поводом для проверки в калужском МВД

26 января 2024, 12:02
Фото: 1MI
Полиция

Калужское МВД назначило проверку по громкой истории о белгородской банде

УМВД по Калужской области действительно проводит проверку тех, кто выдал российское гражданство семье члена банды, которая избивала людей в Белгороде. Действиям калужским правоохранителей дадут оценку, сообщило ведомство.

УМВД по Калужской области подтвердило, что проводит проверку в отношении полицейских, выдавших гражданство семье главаря скандальной банды из Белгорода. Соответствующую информацию сообщили в самом ведомстве.

Руководством УМВД России по Калужской области назначено проведение проверки, направленной на выяснение и оценку полноты реализованных мер правоохранителями, послуживших основанием для принятия отдельных граждан в гражданство РФ.
УМВД по Калужской области

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что против полицейских, которые выдали гражданство упомянутой семье, возбудили уголовное дело. Подтверждения именно этому факту нет, однако проверка действительно проводится.

Как сообщалось, семья живёт в Белгородской области, но при подаче документов указала Калужскую как место жительства. В источнике утверждали, что правоохранители не проверили подлинность данных в документах.

Полицейские, выдавшие гражданство семье члена банды в Белгороде, попали под уголовку?
Узнать подробнее
Читайте также:
Родителей участника банды подростков в Белгороде могут лишить гражданства РоссииОт скандально известной банды в Белгороде пострадали как минимум пять человекПосле истории с бандой на белгородских учеников заведут карты рисков
#Белгородская область#Происшествия#Полиция#Проверка#Гражданство#Белгород#Наталья Корявых#Калужская область#Банда подростков
Подпишитесь
«Конечно, дико — 34 договора с одним поставщиком»: экс-директор БГБ выступил в суде
Сегодня, 12:57
О чём говорили на заседании Совбеза ООН после крушения Ил-76 под Белгородом?
Сегодня, 07:54
«Её тоже звали Татьяной»: стали известны подробности о погибшей 25 января белгородке
Сегодня, 13:14
Подчинённая Сергиенко получила взятку квартирой? Подробности решения суда об изъятии
Сегодня, 11:59
Сердце «в виде памяти, а не арт-объекта» появится на месте трагедии в Белгороде
Сегодня, 09:56