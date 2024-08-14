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Шебекинца приговорили к восьми годам колонии за убийство

Белгородца убили за насмешки над головным убором

14 августа 2024, 15:45
Фото: 1MI

Шебекинца приговорили к восьми годам колонии за убийство

Убийство произошло в Шебекино: один из мужчин начал оскорблять сестру второго и смеяться над его головным убором. Такое поведение настолько разозлило мужчину, что тот убил приятеля ножом. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

В конце апреля 2024 года во время застолья в гараже в Шебекино между двумя знакомыми произошла ссора. Один из них стал высмеивать головной убор своего приятеля и нелицеприятно высказываться о его сестре.

Такие насмешки оскорбили белгородца, поэтому тот схватил лежавший на столе нож и ударил им своего обидчика в шею. Пострадавший выбежал на улицу, чтобы позвать кого-нибудь на помощь, однако из-за обильной кровопотери скончался у ворот ближайшего дома.

В отношении шебекинца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Свою вину мужчина признал. Его приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Убийство#Нож#Шебекино#Белгород#Головной убор#Приграничье#Шебекинский горокруг
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