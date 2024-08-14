Белгородца убили за насмешки над головным убором

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
В конце апреля 2024 года во время застолья в гараже в Шебекино между двумя знакомыми произошла ссора. Один из них стал высмеивать головной убор своего приятеля и нелицеприятно высказываться о его сестре.
Такие насмешки оскорбили белгородца, поэтому тот схватил лежавший на столе нож и ударил им своего обидчика в шею. Пострадавший выбежал на улицу, чтобы позвать кого-нибудь на помощь, однако из-за обильной кровопотери скончался у ворот ближайшего дома.
В отношении шебекинца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Свою вину мужчина признал. Его приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу пока не вступил.