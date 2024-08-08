Снова догхантеры: собачий приют под Белгородом закрылся из-за угроз убийства животных

Приют для собак в Строителе под Белгородом закрыли для посетителей

История с догхантерами, по всей видимости, не закончилась. На этот раз они решили напасть на собачий приют в Строителе Яковлевского горокруга. В местную администрацию поступило анонимное сообщение о возможном готовящемся отравлении животных, сообщает «Белгородский канал».