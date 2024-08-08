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Собачий приют

Снова догхантеры: собачий приют под Белгородом закрылся из-за угроз убийства животных

8 августа 2024, 07:38
Фото: Артём Черненко / bel.ru
Собачий приют

Приют для собак в Строителе под Белгородом закрыли для посетителей

История с догхантерами, по всей видимости, не закончилась. На этот раз они решили напасть на собачий приют в Строителе Яковлевского горокруга. В местную администрацию поступило анонимное сообщение о возможном готовящемся отравлении животных, сообщает «Белгородский канал».

Собачий приют города Строитель временно закрыли для посетителей. Всё из-за угрозы догхантеров, которая анонимно поступила в администрацию Яковлевского городского округа.

По заверениям чиновников, им сообщили о готовящемся убийстве животных, поэтому, чтобы обеспечить безопасность животных и работников приюта, было решено на время ограничить доступ в учреждение. Соответствующее объявление появилось в Сети.

Сейчас власти проверяют информацию и работают над тем, чтобы предотвратить случаи насильственной смерти собак.

Отметим, белгородцы заподозрили, что в столице региона появились догхантеры. В середине лета жители начали находить мешки с телами собак у мусорных баков. Тогда историей заинтересовалась полиция, но виновников не нашли.

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Фото: «Белгородский канал»
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