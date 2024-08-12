Въезд в приграничный район в Белгородской области закрыли из-за оперативной ситуации

Posted Сегодня, 18:43
Published Сегодня, 18:43
Modified Сегодня, 18:51
Updated Сегодня, 18:51
Андрей Миськов в своём Telegram-канале написал, что ситуация в Краснояружском районе остаётся напряжённой. Поэтому с 12 августа въезд на территорию района полностью закрыли, чтобы сохранить жизни людей.
«Прошу с пониманием отнестись к этому решению и чётко следовать рекомендациям органов власти и силовых структур. От этого зависит ваша безопасность!» — попросил глава муниципалитета.
За оставленными в населённых пунктах домашними животными присмотрят бойцы самообороны. Заявку на кормление питомцев можно оставить в личные сообщения Миськова в социальных сетях. Следить за порядком и контролировать сохранность имущества тоже будут они. По любым вопросам жители могут обратиться по телефону 122 или к главе администрации района.
Утром 12 августа ВСУ пытались проникнуть на территорию Краснояружского района с применением бронетехники, в том числе танка. Ответным огнём группировки прикрытия границы были отброшены на территорию Украины. Позже из района вывезли более 11 тысяч жителей.
Подробнее о ситуации в Краснояружском районе — в сюжете Бел.Ру. Оперативно можно узнавать новости в нашем Telegram-канале.