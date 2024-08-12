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Published Сегодня, 18:43

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Updated Сегодня, 18:51

Въезд в Краснояружский район Белгородской области временно закрыли

Въезд в приграничный район в Белгородской области закрыли из-за оперативной ситуации

12 августа 2024, 18:43
Фото: Изображение Midjourney

Въезд в Краснояружский район Белгородской области временно закрыли

Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Миськов. За порядком будут следить бойцы самообороны.

Андрей Миськов в своём Telegram-канале написал, что ситуация в Краснояружском районе остаётся напряжённой. Поэтому с 12 августа въезд на территорию района полностью закрыли, чтобы сохранить жизни людей.

«Прошу с пониманием отнестись к этому решению и чётко следовать рекомендациям органов власти и силовых структур. От этого зависит ваша безопасность!» — попросил глава муниципалитета.

За оставленными в населённых пунктах домашними животными присмотрят бойцы самообороны. Заявку на кормление питомцев можно оставить в личные сообщения Миськова в социальных сетях. Следить за порядком и контролировать сохранность имущества тоже будут они. По любым вопросам жители могут обратиться по телефону 122 или к главе администрации района.

Утром 12 августа ВСУ пытались проникнуть на территорию Краснояружского района с применением бронетехники, в том числе танка. Ответным огнём группировки прикрытия границы были отброшены на территорию Украины. Позже из района вывезли более 11 тысяч жителей.

Подробнее о ситуации в Краснояружском районе — в сюжете Бел.Ру. Оперативно можно узнавать новости в нашем Telegram-канале.

Где в Белгородской области готовы разместить жителей Краснояружского района?
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#Евгений Грицков#Эвакуация#Краснояружский район#Спецоперация#ВСУ#Андрей миськов#Приграничье#Атака#СВО#Закрыт въезд
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