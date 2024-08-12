Въезд в приграничный район в Белгородской области закрыли из-за оперативной ситуации

За оставленными в населённых пунктах домашними животными присмотрят бойцы самообороны. Заявку на кормление питомцев можно оставить в личные сообщения Миськова в социальных сетях. Следить за порядком и контролировать сохранность имущества тоже будут они. По любым вопросам жители могут обратиться по телефону 122 или к главе администрации района.