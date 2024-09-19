Сухой закон: белгородским общепитам в МКД запретят продавать алкоголь после 22:00

Posted 19 сентября, 10:30
Published 19 сентября, 10:30
Modified 19 сентября, 10:32
Updated 19 сентября, 10:32
Как рассказал депутат облдумы Иван Конев, в настоящее время на территории Белгородской области действует около 100 объектов общепита, которые расположены в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Там осуществляется розничная продажа алкоголя.
Поскольку время продажи алкогольных продуктов в таких объектах нормативами не ограничено, зачастую они работают до глубокой ночи. Некоторые из них под видом оказания услуг общественного питания фактически осуществляют круглосуточную розничную продажу алкоголя. Это способствует нарушению в ночное время тишины и общественного порядка, в том числе во дворах многоквартирных домов.
Иван Конев
Депутат добавил, что жители многоквартирных домов регулярно жалуются на работающие допоздна предприятия общепита, препятствующие нормальному отдыху ночное время, и обращаются с просьбой законодательно урегулировать такую ситуацию. Однако до недавнего времени федеральное законодательство не позволяло этого сделать.
В феврале этого года федеральным законом представлено право устанавливать дополнительные ограничения в сфере розничной продажи алкогольной продукции. В связи с этим в областной думе создали рабочую группу.
Иван Конев
По результатам работы группа предложила ввести ограничения в сфере розничной продажи алкоголя в заведениях общепита, которые находятся в МКД и на прилегающих территориях, и запретить им продавать спиртное с 22:00 до 10:00. Исключением являются рестораны.
Депутаты приняли закон области, сокращая процедуру второго и третьего чтения. Он вступит в силу с 1 марта 2025 года.