bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 сентября, 10:30

Published 19 сентября, 10:30

Modified 19 сентября, 10:32

Updated 19 сентября, 10:32

В Белгородской области запретят продавать алкоголь в общепитах МКД после 22:00

Сухой закон: белгородским общепитам в МКД запретят продавать алкоголь после 22:00

19 сентября 2024, 10:30
Фото: 1MI

В Белгородской области запретят продавать алкоголь в общепитах МКД после 22:00

Сюжет
Алкоголь
Белгородские депутаты внесли изменения в региональный закон, который касается регулирования отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкоголя. Теперь заведения, которые работают в многоэтажках региона, не смогут продавать спиртное с 22:00 до 10:00.

Как рассказал депутат облдумы Иван Конев, в настоящее время на территории Белгородской области действует около 100 объектов общепита, которые расположены в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Там осуществляется розничная продажа алкоголя.

Поскольку время продажи алкогольных продуктов в таких объектах нормативами не ограничено, зачастую они работают до глубокой ночи. Некоторые из них под видом оказания услуг общественного питания фактически осуществляют круглосуточную розничную продажу алкоголя. Это способствует нарушению в ночное время тишины и общественного порядка, в том числе во дворах многоквартирных домов.
Иван Конев

Депутат добавил, что жители многоквартирных домов регулярно жалуются на работающие допоздна предприятия общепита, препятствующие нормальному отдыху ночное время, и обращаются с просьбой законодательно урегулировать такую ситуацию. Однако до недавнего времени федеральное законодательство не позволяло этого сделать.

В феврале этого года федеральным законом представлено право устанавливать дополнительные ограничения в сфере розничной продажи алкогольной продукции. В связи с этим в областной думе создали рабочую группу.
Иван Конев

По результатам работы группа предложила ввести ограничения в сфере розничной продажи алкоголя в заведениях общепита, которые находятся в МКД и на прилегающих территориях, и запретить им продавать спиртное с 22:00 до 10:00. Исключением являются рестораны.

Депутаты приняли закон области, сокращая процедуру второго и третьего чтения. Он вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Атаки дронов, запрет на спиртное и подача воды: итоги дня в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области два дня нельзя будет купить спиртное в магазинахАлкоголь с выдержкой в 2,3 тысячи лет? Учёные продегустировали древнее спиртноеПродавец «Магнита» ударил покупателя, не смирившегося с запретом на покупку спиртного
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Алкоголь#Депутаты#Многоэтажки#Законодательство#Белгород#Розничная продажа
Подпишитесь
Популярное