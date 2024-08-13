Уволить — целая наука: что не так в увольнении десяти директоров школ Белгорода?

В июле из школ Белгорода уволили десять директоров. В мэрии рассказали, что это «плановая кадровая работа» перед началом учебного года, она проводится каждый год. При этом в 2023 году было всего четыре увольнения. Девять руководителей — пенсионеры до 75 лет. Они, по словам чиновников, решили уйти раньше, чем закончились контракты. Вакантные места заняли заместители.