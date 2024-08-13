Уволить — целая наука: что не так в увольнении десяти директоров школ Белгорода?

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
В июле из школ Белгорода уволили десять директоров. В мэрии рассказали, что это «плановая кадровая работа» перед началом учебного года, она проводится каждый год. При этом в 2023 году было всего четыре увольнения. Девять руководителей — пенсионеры до 75 лет. Они, по словам чиновников, решили уйти раньше, чем закончились контракты. Вакантные места заняли заместители.
Как ответили изданию «Фонарь» в администрации, никто в мэрию не обращался с жалобами. Хотя педагоги писали в «Фонарь» и в редакцию Бел.Ру.
Некоторые покинувшие пост должны перейти на другие должности. Так, директор школы №4 Виктория Дегтярёва будет заместителем начальника отдела дошкольного воспитания в управлении образования.
Руководители, которые покинули посты в связи с выходом на пенсию в этом году, перейдут в общественный совет по вопросам образования, а тех, кто остался, включат в программы по повышению квалификации в федеральные образовательные кластеры.
Прокуратуре эти увольнения не понравились. Ведомство опротестовало приказы об увольнениях, а главе администрации, Валентину Демидову, вынесено представление для того, чтобы нарушения устранили. На руководителя управления образования администрации Белгорода возбудили дело об административном правонарушении по статье 5.27 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда».
Как ответили редакции Бел.Ру в прокуратуре, каждому уволенному директору школ предложили занять другие вакантные должности в системе образования Белгорода. Это может быть вакансия заместителя директора или педагога.
Руководителям перечислили все положенные при увольнении выплаты, включая компенсацию в размере трёх месячных доходов. При этом жалобы не процедуру увольнения в прокуратуру не поступали.
Ведомство продолжит наблюдать за действиями администрации Белгорода, управления образования, общеобразовательных и дошкольных учреждений города.