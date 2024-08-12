Что происходит в Курской области? Врио губернатора Смирнов рассказал Путину

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
На совещании с президентом Владимиром Путиным временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов сообщил, что на данный момент под контролем Вооружённых сил Украины находятся 28 населённых пунктов в Курской области. Глубина проникновения на территорию региона составляет 12 километров, а ширина — 40 километров.
Алексей Смирнов заявил, что Вооружённые силы Украины применили химическое оружие в Беловском районе Курской области. Атаковали они бригаду энергетиков «Россетей».
В результате массированных атак ВСУ в Курской области погибли 12 человек. Пострадал 121 житель, в том числе 10 детей.
О судьбе около двух тысяч человек, проживающих в населённых пунктах, контролируемых украинскими военными, властям региона ничего не известно.
Напомним, что сейчас из приграничных территорий продолжают эвакуировать мирных жителей. Всего собираются вывезти 180 тысяч человек.
В Белгородской области тоже начались эвакуационные мероприятия. Власти помогают уехать населению из Краснояружского района, который граничит с Курской областью.