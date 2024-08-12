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Врио главы Смирнов доложил президенту Путину о ситуации в Курской области

Что происходит в Курской области? Врио губернатора Смирнов рассказал Путину

12 августа 2024, 13:12
Фото: Изображение Midjourney

Врио главы Смирнов доложил президенту Путину о ситуации в Курской области

С начала украинского вторжения в Россию на территории Курской области ВСУ захватили более 25 населённых пунктов. Погибли и пострадали мирные жители. Украинские военные применили химическое оружие в одном из районов региона.

На совещании с президентом Владимиром Путиным временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов сообщил, что на данный момент под контролем Вооружённых сил Украины находятся 28 населённых пунктов в Курской области. Глубина проникновения на территорию региона составляет 12 километров, а ширина — 40 километров.

Алексей Смирнов заявил, что Вооружённые силы Украины применили химическое оружие в Беловском районе Курской области. Атаковали они бригаду энергетиков «Россетей».

В результате массированных атак ВСУ в Курской области погибли 12 человек. Пострадал 121 житель, в том числе 10 детей.

О судьбе около двух тысяч человек, проживающих в населённых пунктах, контролируемых украинскими военными, властям региона ничего не известно.

Напомним, что сейчас из приграничных территорий продолжают эвакуировать мирных жителей. Всего собираются вывезти 180 тысяч человек.

В Белгородской области тоже начались эвакуационные мероприятия. Власти помогают уехать населению из Краснояружского района, который граничит с Курской областью.

Жителей района под Курском, граничащего с Белгородской областью, просят уехать
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