Что происходит в Курской области? Врио губернатора Смирнов рассказал Путину

Врио главы Смирнов доложил президенту Путину о ситуации в Курской области

С начала украинского вторжения в Россию на территории Курской области ВСУ захватили более 25 населённых пунктов. Погибли и пострадали мирные жители. Украинские военные применили химическое оружие в одном из районов региона.