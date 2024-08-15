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Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

Белгородцам сообщили, какие болезни переносят животные, питающиеся на свалках

Заразиться можно даже от голубя: чем опасна ситуация с долгим невывозом мусора?

15 августа 2024, 17:07
Фото: 1MI

Белгородцам сообщили, какие болезни переносят животные, питающиеся на свалках

Проблемы с вызовом мусора в различных муниципалитетах Белгородской области наблюдаются с весны. Чем дольше проблему не решают, тем больше крыс, мышей и голубей появляется в местах скопления мусора. О том, чем опасны эти животные, «Фонарю» рассказала кандидат биологических наук Анжелика Горбачёва.
Сюжет
Мусор

Скопление мусора привлекает к себе синантропных животных, которые живут достаточно близко к людям и разносят различных паразитов и заболевания. В число этих животных входят не только крысы, мыши и голуби, но и вороны, воробьи, бездомные собаки и кошки. Основной их рацион — мусор, который белгородцы оставляют на ближайших контейнерных площадках. Питаясь им, животные умудряются растаскивать его часть по двору и детским площадкам, из-за чего существует большая вероятность возникновения стихийных свалок.

Главная опасность этих животных — заболевания, которые они могут переносить, и непосредственная близость к людям. Разносчиками блох, клопов, пухоедов, пероедов, клещей и других паразитов могут быть даже обычные голуби. Они же болеют орнитозом, сальмонеллёзом, листериозом, пситтакозом. Некоторыми из них можно заразиться, стоя рядом с больным голубем.

«Понятно, что даже стаи голубей не смогут спровоцировать эпидемию. Однако если человек со сниженным иммунитетом находится на площади в окружении птиц, даже не касаясь и не контактируя с ними вплотную, есть опасность заразиться. В особенности это касается маленьких детей, у которых иммунитет ещё недостаточно сформирован. Голуби способны перезаразить большое количество пернатых, что может привести к высокому проценту отхода на птицефабриках или в фермерских хозяйствах. Помёт голубей обладает высокой кислотностью, а выделяющийся из него аммиак может даже изменить газовый состав воздуха в месте его скопления», — рассказала специалист.
Скопление голубейСкопление голубей
Скопление голубей
Фото: 1MI

Не менее опасны для человека грызуны.

«Во-первых, они являются переносчиками всех заболеваний, свойственных млекопитающим, в том числе и бешенства. Во-вторых, грызуны — переносчики клещей, блох, кожеедов, и других эктопаразитов, которые могут быть носителями вирусных и бактериальных заболеваний, а также кровепаразитов», — отметила Анжелика Горбачёва.

Печально, но даже свалки, находящиеся вдали от города, могут привлечь животных: питаться остатками могут лисицы, ежи, белки и дикие птицы. При этом опасность представляют не только животные: из-за обильного количества мусора страдают почва, вода и воздух, что приводит к изменению климата, а при наличии в мусоре остатков от чистки рыб и птицы выделяются трупные яды. В худшем случае это может привести к генетическим мутациям, образованию новых заболеваний или к усилению уже существующих.

КрысыКрысы
Крысы
Фото: Изображение Midjourney

До банального просто, но избежать многих проблем можно, вовремя ликвидируя мусор со свалок и не подкармливая животных. Дома же после улицы необходимо обязательно помыть руки и лицо. Употреблять еду на улице специалист рекомендует только при крайней необходимости.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Мусор#Новости Белгорода#Белгород#Голуби#Грызуны#Вывоз мусора
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