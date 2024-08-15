Заразиться можно даже от голубя: чем опасна ситуация с долгим невывозом мусора?

Печально, но даже свалки, находящиеся вдали от города, могут привлечь животных: питаться остатками могут лисицы, ежи, белки и дикие птицы. При этом опасность представляют не только животные: из-за обильного количества мусора страдают почва, вода и воздух, что приводит к изменению климата, а при наличии в мусоре остатков от чистки рыб и птицы выделяются трупные яды. В худшем случае это может привести к генетическим мутациям, образованию новых заболеваний или к усилению уже существующих.