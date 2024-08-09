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В Белгородской области выросло число заболевших бешенством животных

В Белгородской области обнаружили семь новых случаев бешенства. Кто чаще болеет?

9 августа 2024, 15:50
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области выросло число заболевших бешенством животных

В регионе с начала года насчитали уже больше 30 заразившихся бешенством животных. И это только случаи, подтверждённые лабораторно. С середины июня положительный результат обнаружили ещё у семи животных, сообщили в Россельхознадзоре.

С начала года в Белгородской области положительный результат на бешенство обнаружили у 31 животного — это 19,8% от общего числа. Всего на проверку в испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ» поступило 156 проб патологического материала.

Чаще всего заболевание подтверждалось у собак — 12 случаев, у диких животных — восемь, у кошек — пять, у крупного и мелкого рогатого скота — пять и у прочих животных — один случай.

У заболевших животных, отметили специалисты, наблюдаются плохой аппетит и агрессивное поведение.

Напомним, что, по данным на середину июня, в регионе наблюдалось 24 зверя с бешенством.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Животные#Бешенство#Новости Белгорода#Белгород
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