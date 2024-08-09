В Белгородской области обнаружили семь новых случаев бешенства. Кто чаще болеет?

В Белгородской области выросло число заболевших бешенством животных

В регионе с начала года насчитали уже больше 30 заразившихся бешенством животных. И это только случаи, подтверждённые лабораторно. С середины июня положительный результат обнаружили ещё у семи животных, сообщили в Россельхознадзоре.