В Белгородской области обнаружили семь новых случаев бешенства. Кто чаще болеет?

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
С начала года в Белгородской области положительный результат на бешенство обнаружили у 31 животного — это 19,8% от общего числа. Всего на проверку в испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ» поступило 156 проб патологического материала.
Чаще всего заболевание подтверждалось у собак — 12 случаев, у диких животных — восемь, у кошек — пять, у крупного и мелкого рогатого скота — пять и у прочих животных — один случай.
У заболевших животных, отметили специалисты, наблюдаются плохой аппетит и агрессивное поведение.
Напомним, что, по данным на середину июня, в регионе наблюдалось 24 зверя с бешенством.