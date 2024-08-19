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Белгородцев предупредили об опасности атаки БПЛА на трассе в приграничье

Белгородцев просят объезжать одну трассу. В чём дело?

19 августа 2024, 08:30
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцев предупредили об опасности атаки БПЛА на трассе в приграничье

В одном из муниципалитетов Белгородской области перекрыли трассу из-за высокой активности БПЛА. Об угрозе жителей предупредил глава Борисовского района.

Глава Борисовского района Владимир Переверзев сообщил об опасности атаки БПЛА. По его словам, в районе объездной дороги по трассе Белгород — Грайворон — Козинка наблюдается высокая активность беспилотников. Из-за сохраняющейся угрозы Переверзев просит белгородцев выбирать альтернативные пути проезда.

Для безопасности жителей указанную трассу перекрыли. Когда её откроют, пока не известно.

Напомним, что за семь месяцев 2024 года в Белгородской области украинские дроны 667 раз атаковали автомобили мирных жителей. Ранения получили 172 человека, погибли 29 жителей. Повреждены и уничтожены оказались 1283 единицы транспорта.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Борисовский район#Опасность#Белгород#Приграничье#Дроны#Владимир Переверзев
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