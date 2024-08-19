Белгородцев просят объезжать одну трассу. В чём дело?

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Глава Борисовского района Владимир Переверзев сообщил об опасности атаки БПЛА. По его словам, в районе объездной дороги по трассе Белгород — Грайворон — Козинка наблюдается высокая активность беспилотников. Из-за сохраняющейся угрозы Переверзев просит белгородцев выбирать альтернативные пути проезда.
Для безопасности жителей указанную трассу перекрыли. Когда её откроют, пока не известно.
Напомним, что за семь месяцев 2024 года в Белгородской области украинские дроны 667 раз атаковали автомобили мирных жителей. Ранения получили 172 человека, погибли 29 жителей. Повреждены и уничтожены оказались 1283 единицы транспорта.