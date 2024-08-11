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Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

В подъездах, оборудованных контроллерами, на двери есть такая наклейка

Детекторы БПЛА, станции РЭБ, контроллеры в МКД: как защитят белгородцев от атак

11 августа 2024, 10:51
Фото: 1MI
В подъездах, оборудованных контроллерами, на двери есть такая наклейка

Детекторы БПЛА закупают для белгородского приграничья

Для приграничья закупают детекторы, которые позволят определить местонахождение беспилотника. Кроме того, на пассажирский транспорт собираются установить станции радиоэлектронной борьбы. Также продолжается установка контроллеров в подъездах многоквартирных домов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Для белгородского приграничья закупают детекторы БПЛА. С помощью этих устройств можно будет отследить местонахождение беспилотника. Всего планируется приобрести 800 детекторов.

Кроме того, Белгородская область ждёт поставку 100 единиц РЭБа для пассажирского транспорта. Их передаст «Народный фронт».

Станции радиоэлектронной борьбы уже установлены на машинах скорой помощи, работающих в приграничье. По словам губернатора, с их помощью удалось отразить шесть атак беспилотников.

Продолжается и установка контроллеров на входе в подъезды многоквартирных домов. Устройства помогают быстро открыть двери при получении сигнала о ракетной опасности.

В часто обстреливаемых районах Шебекино установили 200 контроллеров.

Сразу были справедливые замечания жителей, что во время артиллерийского обстрела открытие не происходит. Поставили задачу, сейчас она практически выполнена. Хотя понимаем, что расстояние от границы небольшое, и время на принятие решения очень короткое. Но МЧС старается выполнить свои задачи и предупредить мирное население о начинающемся обстреле, чтобы люди могли спасти свою жизнь.
Вячеслав Гладков
Почему в Шебекино, несмотря на наличие контроллеров, закрыты двери при обстреле?
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Шебекино#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Детекторы#Беспилотники#РЭБ#Контроллеры
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