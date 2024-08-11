Детекторы БПЛА, станции РЭБ, контроллеры в МКД: как защитят белгородцев от атак

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Для белгородского приграничья закупают детекторы БПЛА. С помощью этих устройств можно будет отследить местонахождение беспилотника. Всего планируется приобрести 800 детекторов.
Кроме того, Белгородская область ждёт поставку 100 единиц РЭБа для пассажирского транспорта. Их передаст «Народный фронт».
Станции радиоэлектронной борьбы уже установлены на машинах скорой помощи, работающих в приграничье. По словам губернатора, с их помощью удалось отразить шесть атак беспилотников.
Продолжается и установка контроллеров на входе в подъезды многоквартирных домов. Устройства помогают быстро открыть двери при получении сигнала о ракетной опасности.
В часто обстреливаемых районах Шебекино установили 200 контроллеров.
Сразу были справедливые замечания жителей, что во время артиллерийского обстрела открытие не происходит. Поставили задачу, сейчас она практически выполнена. Хотя понимаем, что расстояние от границы небольшое, и время на принятие решения очень короткое. Но МЧС старается выполнить свои задачи и предупредить мирное население о начинающемся обстреле, чтобы люди могли спасти свою жизнь.
Вячеслав Гладков