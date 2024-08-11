Детекторы БПЛА, станции РЭБ, контроллеры в МКД: как защитят белгородцев от атак

Детекторы БПЛА закупают для белгородского приграничья

Для приграничья закупают детекторы, которые позволят определить местонахождение беспилотника. Кроме того, на пассажирский транспорт собираются установить станции радиоэлектронной борьбы. Также продолжается установка контроллеров в подъездах многоквартирных домов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.