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Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

За последние три года 29 белгородцев погибли от атак ВСУ на гражданские машины.

Стало известно, сколько человек погибло на белгородских дорогах из-за атак дронов

12 августа 2024, 09:17
Фото: Изображение Midjourney
За последние три года 29 белгородцев погибли от атак ВСУ на гражданские машины.

Более тысячи машин повреждено и уничтожено в Белгородской области из-за БПЛА

В 2024 году в Белгородской области наблюдается высокая аварийность и большое количество жертв ДТП. Однако, как оказалось, в общую статистику не входят происшествия, связанные с атаками дронов на дорогах. Сколько человек погибло и пострадало при этих ЧП, выяснили журналисты Go31.
Сюжет
ДТП

С 1 января по 2 августа 2024 года в Белгородской области дроны ВСУ 667 раз атаковали автомобили мирных жителей. Но эти происшествия не учитываются в статистике аварийности, поэтому смертей и пострадавших в ней гораздо меньше, чем есть на самом деле.

Всего с начала специальной военной операции от атак беспилотников пострадали 172 белгородца. Ещё 29 жителей региона погибли. Из-за атак украинских БПЛА повреждены и уничтожены 1283 единицы транспорта.

Чтобы снизить рост смертности и травматичности, власти работают над усилением военной полиции.

Напомним, что 11 августа украинский дрон ударил по пожарной машине спасателей, когда они приехали ликвидировать последствия другой атаки БПЛА.

Пока спасатели помогали после атаки БПЛА в Шебекино, дрон ВСУ ударил по их машине
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