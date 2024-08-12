Стало известно, сколько человек погибло на белгородских дорогах из-за атак дронов

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
С 1 января по 2 августа 2024 года в Белгородской области дроны ВСУ 667 раз атаковали автомобили мирных жителей. Но эти происшествия не учитываются в статистике аварийности, поэтому смертей и пострадавших в ней гораздо меньше, чем есть на самом деле.
Всего с начала специальной военной операции от атак беспилотников пострадали 172 белгородца. Ещё 29 жителей региона погибли. Из-за атак украинских БПЛА повреждены и уничтожены 1283 единицы транспорта.
Чтобы снизить рост смертности и травматичности, власти работают над усилением военной полиции.
Напомним, что 11 августа украинский дрон ударил по пожарной машине спасателей, когда они приехали ликвидировать последствия другой атаки БПЛА.