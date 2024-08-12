Стало известно, сколько человек погибло на белгородских дорогах из-за атак дронов

С 1 января по 2 августа 2024 года в Белгородской области дроны ВСУ 667 раз атаковали автомобили мирных жителей. Но эти происшествия не учитываются в статистике аварийности, поэтому смертей и пострадавших в ней гораздо меньше, чем есть на самом деле.