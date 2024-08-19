Нет нужды? Белгородский избирком не ответил, будет ли досрочное голосование

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
8 сентября в России состоится Единый день голосования. Однако в восьми регионах, включая Белгородскую область, разрешается досрочное проведение — голосовать можно будет с 28 августа по 5 сентября.
В этом году в Единый день голосования проведут довыборы в горсовет Белгорода по одному округу. Однако на сегодняшний день до сих пор неизвестно, с какого числа белгородцы смогут поучаствовать в голосовании: на этот вопрос журналистам «Коммерсанта» в избиркоме не ответили.
Напомним, что досрочное голосование планируется провести ещё в семи российских регионах. Если в Брянской, Воронежской и Ростовской областях ещё не приняли решение, то в Курской области и Севастополе такой возможностью решили воспользоваться. В Крыму и Краснодарском крае же голосование проведут в общероссийский период.