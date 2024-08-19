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Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Белгородской области разрешили досрочно провести голосование из-за неспокойной обстановки

Нет нужды? Белгородский избирком не ответил, будет ли досрочное голосование

19 августа 2024, 12:58
Фото: Изображение Midjourney
Белгородской области разрешили досрочно провести голосование из-за неспокойной обстановки

В избиркоме Белгорода не ответили на вопрос о досрочном голосовании

В начале сентября по всей России состоится Единый день голосования. Из-за неспокойной оперативной обстановки в восьми регионах предложили провести мероприятие досрочно. Какое решение приняли в Белгородской области, попытались выяснить журналисты «Коммерсанта».
Сюжет
Выборы

8 сентября в России состоится Единый день голосования. Однако в восьми регионах, включая Белгородскую область, разрешается досрочное проведение — голосовать можно будет с 28 августа по 5 сентября.

В этом году в Единый день голосования проведут довыборы в горсовет Белгорода по одному округу. Однако на сегодняшний день до сих пор неизвестно, с какого числа белгородцы смогут поучаствовать в голосовании: на этот вопрос журналистам «Коммерсанта» в избиркоме не ответили.

Напомним, что досрочное голосование планируется провести ещё в семи российских регионах. Если в Брянской, Воронежской и Ростовской областях ещё не приняли решение, то в Курской области и Севастополе такой возможностью решили воспользоваться. В Крыму и Краснодарском крае же голосование проведут в общероссийский период.

Досрочное голосование проведут в Белгородской области из-за неспокойной обстановки
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