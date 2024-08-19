Нет нужды? Белгородский избирком не ответил, будет ли досрочное голосование

В этом году в Единый день голосования проведут довыборы в горсовет Белгорода по одному округу. Однако на сегодняшний день до сих пор неизвестно, с какого числа белгородцы смогут поучаствовать в голосовании: на этот вопрос журналистам «Коммерсанта» в избиркоме не ответили.