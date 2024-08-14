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Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

С 28 августа в Белгородской области начнётся досрочное голосование.

Досрочное голосование проведут в Белгородской области из-за неспокойной обстановки

14 августа 2024, 11:58
Фото: 1MI
С 28 августа в Белгородской области начнётся досрочное голосование.

ЦИК России разрешила провести досрочное голосование в приграничных регионах

Жители восьми регионов смогут проголосовать раньше остальных. Такое решение приняла ЦИК России. Комиссия обосновала его сложной оперативной обстановкой из-за атак ВСУ. Тем не менее организация поручилась за безопасность при проведении голосования и подсчёте голосов.
Сюжет
Выборы

В России Единый день голосования назначен на 8 сентября. Однако в некоторых приграничных регионах можно будет проголосовать досрочно. Речь идёт о Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской и Ростовской областях, Республике Крым, Севастополе и Краснодарском крае.

Жители этих регионов смогут проголосовать с 28 августа. Отдать свой голос можно будет на избирательном участке, на дому или на придомовых территориях, а также в местах, где нет помещений для голосования или есть проблемы с транспортным сообщением.

Если жители захотят проголосовать в пределах своего избирательного округа, они могут подать соответствующее заявление через систему «Мобильный избиратель» или обратиться в участковую комиссию лично.

Напомним, что это не в первый раз, когда в Белгородской области меняют порядок голосования из-за сложной оперативной обстановки. В прошлый раз было решено отложить довыборы депутатов.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Выборы#Политика#Новости Белгорода#Белгород#Приграничье#Цик рф#Досрочное голосование
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