Досрочное голосование проведут в Белгородской области из-за неспокойной обстановки

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
В России Единый день голосования назначен на 8 сентября. Однако в некоторых приграничных регионах можно будет проголосовать досрочно. Речь идёт о Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской и Ростовской областях, Республике Крым, Севастополе и Краснодарском крае.
Жители этих регионов смогут проголосовать с 28 августа. Отдать свой голос можно будет на избирательном участке, на дому или на придомовых территориях, а также в местах, где нет помещений для голосования или есть проблемы с транспортным сообщением.
Если жители захотят проголосовать в пределах своего избирательного округа, они могут подать соответствующее заявление через систему «Мобильный избиратель» или обратиться в участковую комиссию лично.
Напомним, что это не в первый раз, когда в Белгородской области меняют порядок голосования из-за сложной оперативной обстановки. В прошлый раз было решено отложить довыборы депутатов.