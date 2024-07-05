В Белгородском горсовете решили изменить процедуру выборов мэра

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Депутаты Белгородского городского совета подготовили проект изменений в решение аппарата, которое регулирует выбор главы администрации Белгорода, «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации (мэра) города Белгорода».
Добавят всего один пункт в положении:
«1.6. Решение Белгородского городского Совета об объявлении конкурса принимается:
В случае, если срок контракта с главой администрации города истекает во время срока полномочий Белгородского городского Совета, который не принимал решение о его назначении, — не позднее чем за шестьдесят календарных дней до истечения срока полномочий главы администрации города».