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Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

В Белгородском горсовете решили изменить процедуру выборов мэра

В Белгородском горсовете решили изменить процедуру выборов мэра

5 июля 2024, 12:39
Фото: Изображение Midjourney
Белгородский городской совет добавил новый пункт, который регулирует объявление конкурса на пост мэра.

Депутаты Белгородского городского совета подготовили проект изменений в решение аппарата, которое регулирует выбор главы администрации Белгорода, «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации (мэра) города Белгорода».

Добавят всего один пункт в положении:

«1.6. Решение Белгородского городского Совета об объявлении конкурса принимается:

В случае, если срок контракта с главой администрации города истекает во время срока полномочий Белгородского городского Совета, который не принимал решение о его назначении, — не позднее чем за шестьдесят календарных дней до истечения срока полномочий главы администрации города».

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