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Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Выборы

Выборы депутата в горсовет Белгорода не стали отменять, несмотря на обстановку

26 июня 2024, 06:04
Фото: группа избирательной комиссии Белгородской области в ВК
Выборы
Белгородцы всё-таки смогут выбрать нового депутата в городской совет. Голосование пройдёт 8 сентября 2024 года. Об этом сообщила избирательная комиссия Белгородской области.
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Выборы

8 сентября 2024 года, в единый день голосования, состоятся дополнительные выборы депутата Белгородского городского совета по одномандатному избирательному округу № 14. Об этом сообщила избирательная комиссия Белгородской области.

Дополнительные выборы связаны с необходимостью найти замену бывшему депутату и по совместительству экс-директору цемзавода Эдуарду Андросову. В декабре прошлого года Андросов, представлявший 14-й округ, досрочно сложил свои полномочия. Ранее он был фигурантом уголовного дела, недавно ему вынесли приговор.

Напомним, ранее довыборы депутата в Белгородской области, которые по плану должны были состояться в сентябре, отложили из-за обстрелов. Речь шла о довыборах депутата в облдуму от Грайворонского избирательного округа № 12.

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#Валерия Колесникова#Город#Выборы#Депутат#Горсовет#Новости Белгорода#Белгород#Эдуард Андросов
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