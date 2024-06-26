Выборы депутата в горсовет Белгорода не стали отменять, несмотря на обстановку

Дополнительные выборы связаны с необходимостью найти замену бывшему депутату и по совместительству экс-директору цемзавода Эдуарду Андросову. В декабре прошлого года Андросов, представлявший 14-й округ, досрочно сложил свои полномочия. Ранее он был фигурантом уголовного дела, недавно ему вынесли приговор.