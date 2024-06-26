Выборы депутата в горсовет Белгорода не стали отменять, несмотря на обстановку

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
8 сентября 2024 года, в единый день голосования, состоятся дополнительные выборы депутата Белгородского городского совета по одномандатному избирательному округу № 14. Об этом сообщила избирательная комиссия Белгородской области.
Дополнительные выборы связаны с необходимостью найти замену бывшему депутату и по совместительству экс-директору цемзавода Эдуарду Андросову. В декабре прошлого года Андросов, представлявший 14-й округ, досрочно сложил свои полномочия. Ранее он был фигурантом уголовного дела, недавно ему вынесли приговор.
Напомним, ранее довыборы депутата в Белгородской области, которые по плану должны были состояться в сентябре, отложили из-за обстрелов. Речь шла о довыборах депутата в облдуму от Грайворонского избирательного округа № 12.