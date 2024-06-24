Белгородская область не получила деньги на работы по домам в Белгороде и Шебекино

В настоящее время документы находятся на согласовании в федеральном центре. Речь идёт о доме №55а на улице Щорса в Белгороде и о доме №18 на улице Железнодорожной в Шебекино. Ранее они пострадали от обстрелов ВСУ.

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