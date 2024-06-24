Белгородская область не получила деньги на работы по домам в Белгороде и Шебекино

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Как сообщила региональный министр строительства Оксана Козлитина, на работы по дому №55а на улице Щорса в Белгороде необходимо 391 млн рублей, а по дому №18 на улице Железнодорожной в Шебекино — 272 млн рублей.
Чиновница отметила, что реестры в федеральный центр уже направили, ожидается согласование и подтверждение финансирования. Но сроки выделения средств пока неизвестны. В целом порядок предоставления средств следующий: Минстрой РФ делает оценку и проверку реестра, направляет в Минфин РФ на получение заключение и выделения финансирования.
Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что в этом случае власти простым отчётом не отделаются.
Людям нужно чётко понимать, когда у них будет жильё или средства. Я готов встречаться с руководством, министром, заместителем председателя правительства, но нужно чёткое понимание, что происходит по нашим заявкам.
Вячеслав Гладков
Напомним, часть дома №18 на улице Железнодорожная в Шебекино обрушилась после обстрела ВСУ 14 июня. А дом №55а на улице Щорса в Белгороде пострадал от атаки 12 мая.