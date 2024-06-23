Двое детей и пенсионерка погибли в Севастополе из-за обстрела ВСУ

Сегодня, 23 июня, ВСУ выпустили по Севастополю американские ракеты ATACMS: их удалось сбить, но обломки упали в прибрежной зоне. Погибли двое детей, одному из которых было два года, и пожилая женщина. Пострадали ещё около 100 человек. Известно, что погибшая пенсионерка в этот момент купалась в море.