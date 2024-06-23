Двое детей и пенсионерка погибли в Севастополе из-за обстрела ВСУ

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Сегодня, 23 июня, ВСУ выпустили по Севастополю американские ракеты ATACMS: их удалось сбить, но обломки упали в прибрежной зоне. Погибли двое детей, одному из которых было два года, и пожилая женщина. Пострадали ещё около 100 человек. Известно, что погибшая пенсионерка в этот момент купалась в море.
Вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах. Операционные развёрнуты. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
сообщил губернатор Михаил Развожаев
Ранения получили люди в районе пляжа Учкуевки и Любимовки. Загорелся жилой дом и лес на территории 150 квадратных метров в районе пансионата «Лазурь».
Кроме того, движение по Крымскому мосту приостановили.
Отметим, что в Грайвороне Белгородской области сегодня погиб один мирный житель, ещё трое пострадали при атаке со стороны Украины.