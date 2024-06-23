Один погиб, трое ранены: что известно о новой атаке ВСУ на Грайворон?

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Сегодня, 23 июня, ВСУ атаковали с помощью трёх дронов-камикадзе Грайворон. В результате обстрела погиб мирный житель: от полученных травм он скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.
Ещё три человека пострадали. Двое из них — бойцы территориальной самообороны — получили тяжёлые ранения: у одного мужчины переломы костей лица и закрытая черепно-мозговая травма, у второго — ранения спины и закрытая черепно-мозговая травма. Ранения также получила женщина: ей оказали необходимую медицинскую помощь, от госпитализации она отказалась.
Кроме того, в Грайвороне есть ряд разрушений. Так, в одном МКД на нескольких этажах повреждено балконное остекление. Осколками посекло несколько автомобилей и магазин. Фотографии последствий публиковали в Telegram-канале «Радар Белгород».