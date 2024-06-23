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Posted Сегодня, 08:48

Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

Последствия атаки в Грайвороне

Один погиб, трое ранены: что известно о новой атаке ВСУ на Грайворон?

23 июня 2024, 08:48
Фото: Telegram-канал «Радар Белгород»
Последствия атаки в Грайвороне

Один белгородец погиб и ещё трое пострадали в результате обстрела приграничья

Под ударом ВСУ оказался Грайворон: противник атаковал город тремя дронами-камикадзе. Погиб один человек, ещё трое пострадали. Есть разрушения. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 23 июня, ВСУ атаковали с помощью трёх дронов-камикадзе Грайворон. В результате обстрела погиб мирный житель: от полученных травм он скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

Ещё три человека пострадали. Двое из них — бойцы территориальной самообороны — получили тяжёлые ранения: у одного мужчины переломы костей лица и закрытая черепно-мозговая травма, у второго — ранения спины и закрытая черепно-мозговая травма. Ранения также получила женщина: ей оказали необходимую медицинскую помощь, от госпитализации она отказалась.

Кроме того, в Грайвороне есть ряд разрушений. Так, в одном МКД на нескольких этажах повреждено балконное остекление. Осколками посекло несколько автомобилей и магазин. Фотографии последствий публиковали в Telegram-канале «Радар Белгород».

Последствия атаки в ГрайворонеПоследствия атаки в Грайвороне
Последствия атаки в ГрайворонеПоследствия атаки в Грайвороне
Последствия атаки в Грайвороне
Фото: Telegram-канал «Радар Белгород»
Нашествие дронов-камикадзе: в Белгородской области пострадали мужчина, дома и машины
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