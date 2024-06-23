Один погиб, трое ранены: что известно о новой атаке ВСУ на Грайворон?

Ещё три человека пострадали. Двое из них — бойцы территориальной самообороны — получили тяжёлые ранения: у одного мужчины переломы костей лица и закрытая черепно-мозговая травма, у второго — ранения спины и закрытая черепно-мозговая травма. Ранения также получила женщина: ей оказали необходимую медицинскую помощь, от госпитализации она отказалась.