«Нет слов». Гладков и Демидов выразили соболезнования после атаки ВСУ на Севастополь

Для меня Севастополь — близкий город. Я работал в нем, здесь живут мои друзья и коллеги. И горе, которое настигло севастопольцев, — это и моя личная боль.

Глубокие соболезнования семьям погибших, всем севастопольцам, губернатору Севастополя Михаилу Владимировичу Развожаеву. Мы знаем, что такое вражеские обстрелы, сколько горя и разрушений они приносят.