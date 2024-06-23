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Published Сегодня, 15:55

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Гладков и мэр Демидов выразили соболезования после обстрела Севастополя

«Нет слов». Гладков и Демидов выразили соболезнования после атаки ВСУ на Севастополь

23 июня 2024, 15:55
Фото: 1MI

Гладков и мэр Демидов выразили соболезования после обстрела Севастополя

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Валентин Демидов выразили соболезнования после трагедии в Севастополе. Напомним, что после атаки ВСУ на пляжи города по последним данным погибли пять человек.
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Дети

Свои мысли по поводу трагедии губернатор Вячеслав Гладков написал в своём официальном Telegram-канале:

«Сегодня в городе-герое Севастополе ракетная атака со стороны ВСУ унесла жизни взрослых и детей. Более 120 человек ранены. За жизни многих борются врачи.
Для меня Севастополь — близкий город. Я работал в нем, здесь живут мои друзья и коллеги. И горе, которое настигло севастопольцев, — это и моя личная боль. Глубокие соболезнования семьям погибших, всем севастопольцам, губернатору Севастополя Михаилу Владимировичу Развожаеву. Мы знаем, что такое вражеские обстрелы, сколько горя и разрушений они приносят.

Глава региона заверил, что Белгородская область сегодня вместе с Севастополем. Гладков пожелал каждому раненому скорейшего выздоровления, а медицинским работникам, спасателям, сотрудникам силовых структур и всем жителям — силы духа и стойкости.

Высказался о трагедии и мэр Белгорода Валентин Демидов:

«Страшный удар переживают севастопольцы. ВСУ атаковали мирных людей, отдыхающих на пляже. Соболезнуем… Трое погибших, из них два ребенка, почти 100 пострадавших… Нет слов, которые могли бы выразить всю горечь от произошедшего и утешить тех, кто сегодня потерял близких. Белгород не раз сталкивался с варварскими атаками врага против мирного населения. Мы знаем, как это тяжело. Я хочу выразить искренние соболезнования семьям погибших».

Глава города заверил, что Белгород вместе со Севастополем в этот тяжёлый день.

Напомним, что днём 23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по курортным районам Севастополя — Учкуевке и Любимовке. По последним данным, после обстрела полуострова американскими ракетами ATACMS погибли пять человек.

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