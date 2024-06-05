В Белгороде выберут нового депутата на место Андросова, по делу которого идёт суд

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
В Белгороде планируют объявить дополнительные выборы по одномандатному избирательному округу № 14. Выборы хотят провести в единый день голосования — 8 сентября 2024 года.
Стоит отметить, что в декабре прошлого года свои полномочия досрочно сложил депутат Эдуард Андросов, который был избран в 14-м округе.
Напомним, что Андросов написал заявление об уходе по собственному желанию 5 декабря.
Стоит отметить, что Андросов также является бывшим директором цемзавода. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно рассматривается в суде.