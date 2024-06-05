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Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

Белгородцы выберут депутата в городской совет

В Белгороде выберут нового депутата на место Андросова, по делу которого идёт суд

5 июня 2024, 16:01
Фото: 1MI

Белгородцы выберут депутата в городской совет

В прошлом году свои полномочия сложил депутат по 14-му округу Эдуард Андросов. Нового депутата на его место планируют выбрать 8 сентября. Решение примут депутаты во время заседания сессии горсовета.
Сюжет
Выборы

В Белгороде планируют объявить дополнительные выборы по одномандатному избирательному округу № 14. Выборы хотят провести в единый день голосования — 8 сентября 2024 года.

Стоит отметить, что в декабре прошлого года свои полномочия досрочно сложил депутат Эдуард Андросов, который был избран в 14-м округе.

Напомним, что Андросов написал заявление об уходе по собственному желанию 5 декабря.

Стоит отметить, что Андросов также является бывшим директором цемзавода. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно рассматривается в суде.

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#Алина Харина#Город#Выборы#Депутат#Горсовет#Новости Белгорода#Белгород
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