«Потеряли счёт трагедиям»: ЦИК согласился отложить выборы в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Центризбирком согласился, что нужно отложить голосование на довыборах депутата в Белгородскую областную думу. Соответствующее предложение в ЦИК РФ поступило от регионального избиркома. Причиной для переноса даты голосования назвали обстрелы со стороны Украины.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что предложение нужно поддержать, так как из-за обстрелов «просто потеряли счёт трагедиям». В итоге решение приняли единогласно.
Довыборы в Белгородскую областную думу планировалось провести в единый день голосования — 8 сентября. В этот день жители региона должны были выбрать депутата по Грайворонскому избирательному округу № 12.
Напомним, что депутатом ранее была Жанна Чефранова — бывший главврач областной больницы в Белгороде. Её выбрали по итогам голосования в сентябре 2023 года. Однако уже в октябре того же года Чефранова сложила полномочия депутата из-за перехода в Совфед РФ.
Добавим, что 8 сентября также планировалось провести довыборы в горсовет Белгорода, а также выборы Совета депутатов Шебекинского горокруга, депутатов поселкового собрания Разумного. Будут ли в этом случае переносить выборы, не сообщалось. При этом выборы шебекинских депутатов в прошлом году уже откладывали.