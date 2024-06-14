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Выборы

«Потеряли счёт трагедиям»: ЦИК согласился отложить выборы в Белгородской области

14 июня 2024, 11:38
Фото: 1MI
Выборы

Довыборы депутата в Белгородской области отложили из-за обстрелов

В сентябре по плану должны были состояться дополнительные выборы в Белгородскую областную думу по Грайворонскому избирательному округу № 12. Однако местный избирком направил в федеральный просьбу отложить голосование из-за обстрелов. В ЦИК РФ инициативу одобрили, пишет ТАСС.
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Выборы

Центризбирком согласился, что нужно отложить голосование на довыборах депутата в Белгородскую областную думу. Соответствующее предложение в ЦИК РФ поступило от регионального избиркома. Причиной для переноса даты голосования назвали обстрелы со стороны Украины.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что предложение нужно поддержать, так как из-за обстрелов «просто потеряли счёт трагедиям». В итоге решение приняли единогласно.

Довыборы в Белгородскую областную думу планировалось провести в единый день голосования — 8 сентября. В этот день жители региона должны были выбрать депутата по Грайворонскому избирательному округу № 12.

Напомним, что депутатом ранее была Жанна Чефранова — бывший главврач областной больницы в Белгороде. Её выбрали по итогам голосования в сентябре 2023 года. Однако уже в октябре того же года Чефранова сложила полномочия депутата из-за перехода в Совфед РФ.

Добавим, что 8 сентября также планировалось провести довыборы в горсовет Белгорода, а также выборы Совета депутатов Шебекинского горокруга, депутатов поселкового собрания Разумного. Будут ли в этом случае переносить выборы, не сообщалось. При этом выборы шебекинских депутатов в прошлом году уже откладывали.

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