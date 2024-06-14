«Потеряли счёт трагедиям»: ЦИК согласился отложить выборы в Белгородской области

Добавим, что 8 сентября также планировалось провести довыборы в горсовет Белгорода, а также выборы Совета депутатов Шебекинского горокруга, депутатов поселкового собрания Разумного. Будут ли в этом случае переносить выборы, не сообщалось. При этом выборы шебекинских депутатов в прошлом году уже откладывали.