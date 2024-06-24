Западные журналисты Беннетт и Джонни Эйч прибыли в Белгород накануне. Первого сразу поразили масштабы разрушений, где продолжают жить семьи с детьми. Он предложил отправить членам НАТО все детские игрушки, которые белгородцы положили на стихийном мемориале у разрушенного дома по улице Щорса.