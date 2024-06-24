Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Бывший офицер армии США Скотт Беннетт посетил Белгород и стал свидетелем ракетной опасности. Он увидел, как жители прятались от обстрелов ВСУ, и решил снять видеозапись с места происшествия.
Женщины, дети — все бегут в укрытие. Вот, кого бомбит НАТО — женщин и детей, детские коляски.
Скотт Беннетт
В конце видеозаписи послышались взрывы, поэтому мужчина тоже проследовал в укрытие и прекратил видеосъёмку.
Западные журналисты Беннетт и Джонни Эйч прибыли в Белгород накануне. Первого сразу поразили масштабы разрушений, где продолжают жить семьи с детьми. Он предложил отправить членам НАТО все детские игрушки, которые белгородцы положили на стихийном мемориале у разрушенного дома по улице Щорса.
Места, где играют маленькие дети, где они держали кошек и собак, где они гуляют с бабушками и дедушками, — внезапно вся эта невинность оказалась взорвана, разбита на кусочки. Мне, как американцу, особенно обидно, что люди в США понятия не имеют, что на самом деле здесь происходит.
Скотт Беннетт — журналистам RT