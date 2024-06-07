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Суд приговорил директора цемзавода в Белгороде к семи годам условно

Приговор директору цемзавода Эдуарду Андросову озвучили в белгородском суде

7 июня 2024, 14:00
Фото: 1MI

Суд приговорил директора цемзавода в Белгороде к семи годам условно

Семь лет условно — такую меру наказания Октябрьский райсуд Белгорода счёл справедливой в отношении гендиректора цемзавода Эдуарда Андросова. Елене Алёниной, руководителю регионального отделения ЦЛАТИ, назначали пять лет — и тоже условно.
Сюжет
Штраф

Бывший гендиректор белгородского филиала «Цемроса» Эдуард Андросов признан виновным по статье 291 УК РФ — дача взятки. Теперь экс-депутат горсовета вынужден на протяжении семи лет ежемесячно отмечаться в инспекции, менять место жительства без уведомления органов ему запрещено.

Кроме того, Андросова обязали выплатить штраф в размере 1 млн рублей — это удвоенная сумма данной им взятки. Руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления экс-директору запретили занимать сроком на три года.

Елену Алёнину признали виновной в посредничестве при даче взятки. Ей суд определил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно и штрафа в размере 500 тыс. рублей. Руководящие должности ей запрещено занимать на срок в два года и шесть месяцев. Кроме того, руководитель регионального филиала ЦЛАТИ обязана заплатить 3 тыс. рублей за адвоката, предоставленного ей государством по случаю болезни её основного защитника.

Арест на имущество снимут после вступления приговора в силу. Также Андросову и Алёниной постановили вернуть телефоны «Самсунг», изъятые в ходе следствия. Вернут и смартфон «Хонор» свидетелю Алексею Каторгину.

Приговор в законную силу ещё не вступил — он может быть обжалован в течение 15 суток.

Напомним, что задержали Андросова сотрудники УФСБ по Белгородской области зимой прошлого года.

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