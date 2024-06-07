Приговор директору цемзавода Эдуарду Андросову озвучили в белгородском суде

Елену Алёнину признали виновной в посредничестве при даче взятки. Ей суд определил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно и штрафа в размере 500 тыс. рублей. Руководящие должности ей запрещено занимать на срок в два года и шесть месяцев. Кроме того, руководитель регионального филиала ЦЛАТИ обязана заплатить 3 тыс. рублей за адвоката, предоставленного ей государством по случаю болезни её основного защитника.