Иноагенты не смогут участвовать в выборах в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
На заседании Белгородской областной думы приняли изменения в Избирательный кодекс Белгородской области.
С инициативой об изменениях выступил областной избирком.
Теперь в Белгородской области нельзя участвовать в выборах иностранным агентам. Это касается не только самих кандидатов, но и их доверенных лиц и уполномоченных представителей.
Членов избирательных комиссий будут проверять на причастность к экстремистской деятельности или террористической организации.
Правки позволят повлиять и на финансирование избирательных кампаний. Теперь до регистрации кандидата он не сможет израсходовать больше 30% от всего возможного бюджета.
Изменят и процедуру голосования для находящихся под стражей за пределами своих избирательных округов. А также способ погашения бюллетеней, которые на выборах не пригодились.