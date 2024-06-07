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Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Иноагенты не смогут участвовать в выборах в Белгородской области

Иноагенты не смогут участвовать в выборах в Белгородской области

7 июня 2024, 07:06
Фото: Изображение Midjourney
Белгородская областная дума на заседании 6 июня приняла поправки в Избирательный кодекс Белгородской области. Какие изменения ждут белгородцев?

На заседании Белгородской областной думы приняли изменения в Избирательный кодекс Белгородской области.

С инициативой об изменениях выступил областной избирком.

Теперь в Белгородской области нельзя участвовать в выборах иностранным агентам. Это касается не только самих кандидатов, но и их доверенных лиц и уполномоченных представителей.

Членов избирательных комиссий будут проверять на причастность к экстремистской деятельности или террористической организации.

Правки позволят повлиять и на финансирование избирательных кампаний. Теперь до регистрации кандидата он не сможет израсходовать больше 30% от всего возможного бюджета.

Изменят и процедуру голосования для находящихся под стражей за пределами своих избирательных округов. А также способ погашения бюллетеней, которые на выборах не пригодились.

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