В Белгороде подготовили законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах

В Белгородской области прошло заседание облизбиркома, в ходе которого сообщили о подготовке законопроекта о внесении изменений в Избирательный кодекс региона. По новым правилам иноагентам хотят запретить участвовать в выборах всех уровней в качестве кандидатов, наблюдателей, уполномоченных представителей и доверенных лиц кандидатов. Проект направили в облдуму.