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В Белгороде подготовили законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах

В Белгороде подготовили законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах

17 мая 2024, 16:43
Фото: 1MI
Законопроект подготовил и направил в областную думу белгородский избирком. Иноагентам хотят запретить участвовать в выборах всех уровней в качестве кандидатов, наблюдателей, представителей.
Сюжет
Выборы

В Белгородской области прошло заседание облизбиркома, в ходе которого сообщили о подготовке законопроекта о внесении изменений в Избирательный кодекс региона. По новым правилам иноагентам хотят запретить участвовать в выборах всех уровней в качестве кандидатов, наблюдателей, уполномоченных представителей и доверенных лиц кандидатов. Проект направили в облдуму.

Также во время заседания стало известно о кадровых изменения в Старооскольской ТИК. Полномочия председателя территориальной комиссии сложила Юлия Резниченко. Объявлен приём предложений по кандидатуре члена комиссии.

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#Алина Харина#Белгородская область#Выборы#Политика#Кандидаты#Новости Белгорода#Избирком#Белгород#Иноагент
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