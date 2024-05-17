В Белгороде подготовили законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
В Белгородской области прошло заседание облизбиркома, в ходе которого сообщили о подготовке законопроекта о внесении изменений в Избирательный кодекс региона. По новым правилам иноагентам хотят запретить участвовать в выборах всех уровней в качестве кандидатов, наблюдателей, уполномоченных представителей и доверенных лиц кандидатов. Проект направили в облдуму.
Также во время заседания стало известно о кадровых изменения в Старооскольской ТИК. Полномочия председателя территориальной комиссии сложила Юлия Резниченко. Объявлен приём предложений по кандидатуре члена комиссии.