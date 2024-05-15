Шесть горокругов Белгородской области могут получить статус муниципальных

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Шесть городских округов Белгородской области планируют сделать муниципальными. Статусом муниципального округа хотят наделить Алексеевский, Валуйский, Грайворонский, Новооскольский, Шебекинский и Яковлевский горокруга. Изменения не коснутся Старооскольского и Губкинского горокругов.
Напомним, что статусом городских округов эти районы были наделены в 2018 году на заседании областной думы. Инициаторами законопроектов стали муниципальные советы.