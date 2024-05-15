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Шесть горокругов Белгородской области могут получить статус муниципальных

Шесть горокругов Белгородской области могут получить статус муниципальных

15 мая 2024, 13:57
Фото: 1MI
Соответствующий законопроект опубликовала облдума. Изменения хотят внести в закон области «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского поселения, городского округа и муниципального района».

Шесть городских округов Белгородской области планируют сделать муниципальными. Статусом муниципального округа хотят наделить Алексеевский, Валуйский, Грайворонский, Новооскольский, Шебекинский и Яковлевский горокруга. Изменения не коснутся Старооскольского и Губкинского горокругов.

Напомним, что статусом городских округов эти районы были наделены в 2018 году на заседании областной думы. Инициаторами законопроектов стали муниципальные советы.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Законопроект#Новости Белгорода#Облдума#Белгород#Городские округа
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