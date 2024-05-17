Горсовет предложит правительству РФ передать Белгороду три помещения ФСБ

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Горсовет Белгорода предложит правительству РФ передать на безвозмездной основе в муниципальную собственность помещения, находящиеся в оперативном управлении ФСБ России по Белгородской области.
Речь идёт о трёх квартирах на улице Почтовой в областном центре. Отмечается, что жилые помещения занимают граждане на условиях социального найма.
Решение вступит в силу со дня его принятия. Контроль за выполнением возложат на постоянную комиссию горсовета по экономической политике, муниципальной собственности и развитию предпринимательства. Вопрос рассмотрят на ближайшем заседании городского совета, которое должно состояться 28 мая.