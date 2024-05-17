Горсовет предложит правительству РФ передать Белгороду три помещения ФСБ

Решение вступит в силу со дня его принятия. Контроль за выполнением возложат на постоянную комиссию горсовета по экономической политике, муниципальной собственности и развитию предпринимательства. Вопрос рассмотрят на ближайшем заседании городского совета, которое должно состояться 28 мая.