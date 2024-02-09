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Posted 9 февраля, 06:13

Published 9 февраля, 06:13

Modified 9 февраля, 06:13

Updated 9 февраля, 06:13

Документ

Участки у Белого квартала горсовет предложит передать в собственность Белгорода

9 февраля 2024, 06:13
Фото: 1MI
Документ

В собственность Белгорода могут передать 11 участков в центре города

Сейчас эти земельные участки находятся в собственности области. Проект решений опубликовали на сайте городского совета.

Горсовет предложит региональному правительству передать на безвозмездной основе из собственности области в муниципальную 11 земельных участков. Они расположены на проспекте Славы, проспекте Богдана Хмельницкого, Свято-Троицком бульваре — рядом с будущим Белым кварталом.

Предложение рассмотрят во время заседания горсовета. В случае одобрения предложения контроль за выполнением решения возложат на постоянную комиссию горсовета по экономической политике, муниципальной собственности и развитию предпринимательства.

Ранее сообщалось, что в муниципальную собственность могут передать 16 земельных участков на Сумской, Чичерина, Механизаторов и в Юго-Западном районе.

Горсовет Белгорода предложит правительству отдать 16 участков в собственность города
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#Город#Горсовет#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Земельные участки#Муниципальная собственность
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