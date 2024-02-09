Участки у Белого квартала горсовет предложит передать в собственность Белгорода

Горсовет предложит региональному правительству передать на безвозмездной основе из собственности области в муниципальную 11 земельных участков. Они расположены на проспекте Славы, проспекте Богдана Хмельницкого, Свято-Троицком бульваре — рядом с будущим Белым кварталом.