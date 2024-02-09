Участки у Белого квартала горсовет предложит передать в собственность Белгорода

Posted 9 февраля, 06:13
Published 9 февраля, 06:13
Modified 9 февраля, 06:13
Updated 9 февраля, 06:13
Горсовет предложит региональному правительству передать на безвозмездной основе из собственности области в муниципальную 11 земельных участков. Они расположены на проспекте Славы, проспекте Богдана Хмельницкого, Свято-Троицком бульваре — рядом с будущим Белым кварталом.
Предложение рассмотрят во время заседания горсовета. В случае одобрения предложения контроль за выполнением решения возложат на постоянную комиссию горсовета по экономической политике, муниципальной собственности и развитию предпринимательства.
Ранее сообщалось, что в муниципальную собственность могут передать 16 земельных участков на Сумской, Чичерина, Механизаторов и в Юго-Западном районе.