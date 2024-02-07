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Published Сегодня, 13:52

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В Белгороде планируют установить три мемориальные доски

В Белгороде увековечат память участников СВО и Курской битвы

7 февраля 2024, 13:52
Фото: 1MI

В Белгороде планируют установить три мемориальные доски

Мемориальные доски трём бойцам планируют установить на фасадах образовательных учреждений Белгорода. Проект опубликовали на сайте горсовета.

В Белгороде хотят увековечить память Героя Советского Союза Вальдемара Шаландина, погибшего в ходе сражений на Курской дуге 6 июля 1943 года. В память о нём планируют установить мемориальную доску на фасаде СОШ № 40 в областном центре.

Помимо этого, планируется установить мемориальную доску в память о погибшем при исполнении воинского долга в ходе СВО Вадиме Смолякове. Боец был награждён орденом Мужества посмертно. Доску хотят установить на фасаде лицея № 10 Белгорода.

Ещё одна мемориальная доска может появиться на фасаде школы № 40 города Белгорода. Планируется установить табличку в честь погибшего на СВО Игоря Развозжаева. Мужчина был награждён орденом Мужества посмертно.

Вопрос об установке мемориалов обсудят во время заседания горсовета. В случае одобрения проекта ответственность за сохранение, содержание и ремонт досок возложат на администрацию города.

Мэрия Белгорода показала, как будут выглядеть мемориальные доски участникам СВО
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#Город#Погибшие#Новости Белгорода#Мемориальная доска#Белгород#Алина Харина
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