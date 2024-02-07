В Белгороде увековечат память участников СВО и Курской битвы

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
В Белгороде хотят увековечить память Героя Советского Союза Вальдемара Шаландина, погибшего в ходе сражений на Курской дуге 6 июля 1943 года. В память о нём планируют установить мемориальную доску на фасаде СОШ № 40 в областном центре.
Помимо этого, планируется установить мемориальную доску в память о погибшем при исполнении воинского долга в ходе СВО Вадиме Смолякове. Боец был награждён орденом Мужества посмертно. Доску хотят установить на фасаде лицея № 10 Белгорода.
Ещё одна мемориальная доска может появиться на фасаде школы № 40 города Белгорода. Планируется установить табличку в честь погибшего на СВО Игоря Развозжаева. Мужчина был награждён орденом Мужества посмертно.
Вопрос об установке мемориалов обсудят во время заседания горсовета. В случае одобрения проекта ответственность за сохранение, содержание и ремонт досок возложат на администрацию города.