В Белгороде увековечат память участников СВО и Курской битвы

В Белгороде хотят увековечить память Героя Советского Союза Вальдемара Шаландина, погибшего в ходе сражений на Курской дуге 6 июля 1943 года. В память о нём планируют установить мемориальную доску на фасаде СОШ № 40 в областном центре.