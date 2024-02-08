Белгородский футбольный клуб «Салют» может получить китайский автобус

Футбольному клубу «Салют» планируют передать в безвозмездное пользование автобус китайской марки Yutong. Транспорт клуб может получить на пять лет. Из документов проекта следует, что цвет автобуса — белый, год выпуска — 2022. Транспорт передадут для передвижения футбольной команды.