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Футбол

Белгородский футбольный клуб «Салют» может получить китайский автобус

8 февраля 2024, 06:41
Фото: 1MI
Футбол

Белгородскому клубу «Салют» хотят передать в безвозмездное пользование автобус

Транспорт планируется передать клубу на пять лет. Соответствующий проект решения опубликовал горсовет.

Футбольному клубу «Салют» планируют передать в безвозмездное пользование автобус китайской марки Yutong. Транспорт клуб может получить на пять лет. Из документов проекта следует, что цвет автобуса — белый, год выпуска — 2022. Транспорт передадут для передвижения футбольной команды.

Контроль за выполнением решения возложат на комиссию горсовета по экономической политике, муниципальной собственности и развитию предпринимательства. Вопрос передачи муниципального имущества обсудят во время заседания горсовета.

Напомним, что ранее сообщалось, что прошлым летом клубу вручили ключи от собственного транспорта, который команда не могла получить с зимы. Транспорт купили в ноябре 2022 года за 14,6 млн рублей.

«Салют Белгород» получил долгожданный автобус
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#Город#Белгородская область#Транспорт#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Футбольный клуб салют
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