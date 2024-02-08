Белгородский футбольный клуб «Салют» может получить китайский автобус

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Футбольному клубу «Салют» планируют передать в безвозмездное пользование автобус китайской марки Yutong. Транспорт клуб может получить на пять лет. Из документов проекта следует, что цвет автобуса — белый, год выпуска — 2022. Транспорт передадут для передвижения футбольной команды.
Контроль за выполнением решения возложат на комиссию горсовета по экономической политике, муниципальной собственности и развитию предпринимательства. Вопрос передачи муниципального имущества обсудят во время заседания горсовета.
Напомним, что ранее сообщалось, что прошлым летом клубу вручили ключи от собственного транспорта, который команда не могла получить с зимы. Транспорт купили в ноябре 2022 года за 14,6 млн рублей.